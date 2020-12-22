特斯拉納入標普500首日慘跌逾6％ 哪兩大因素拖累？

電動車大廠（Tesla）在21日納入標普500指數成分股首日表現不佳，股價重挫超過6%，成為最為拖累大盤指數下跌的個股。

特斯拉盤中一度重挫7%，收盤跌幅6.49%，報每股649.86美元。

根據彭博資訊彙整的資料，此一跌勢在標普500指數21日收盤下跌14.49點中，拖累力道占約4.1點。特斯拉現在占該指數的1.6%，權重為第六大。

●下跌第一大原因：指數經理人早已買進、納入指數題材已發酵

在美股21日開盤沒多久後，特斯拉即挫跌逾5%，反映一些投資人趁著納入標普500指數題材巔峰獲利了結。

此外，特斯拉股價周一下跌，是因為買方比賣方少。

追蹤指數的基金經理人早已搶在特斯拉納入指數前先買進股票，上周五（18日）尾盤已湧進一波機構買盤，全日交易量超過2.22億股，是近期單日交易量的四到五倍；彭博則報導，約600億美元價值的特拉股票是在每股695美元時換手。

Roth Capital Partner分析師歐文（Craig Irwin）：「避險基金將把這是為特斯拉的負面催化因素，因為買進壓力正快速消退。」

●尾盤賣壓加劇原因：蘋果傳2024年生產自駕車

路透報導，蘋果公司正努力發展自駕技術，目標在2024年生產自駕車，並且採用自行研發的電池技術。這項消息拖累特斯拉股價在收盤前半小時又出現一波急遽下殺，一度重挫7%。

●多頭分析師預期特斯拉恢復漲勢，但上漲步調放緩

特斯拉股價今年來到上周五飆漲731%，JMP證券公司分析師Joseph Osha周一將特斯拉股價目標從每股516美元調高至788美元，理由是該公司的市場機會與可能出貨量應該會比先前預估高。他預估特斯拉2025年交車量達305萬輛。