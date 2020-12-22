銅價從7年高位回落！油價創下六周最大跌幅、金價走低

國際油價創六周來最大跌幅，因英國出現的冠狀病毒新毒株可能導致歐洲實施更多防疫封鎖，威脅全球旅行。銅價從7年高位回落，金價則衝高後回落。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價下跌

美國原油期貨和布蘭特原油周一均下跌近3%。隨著倫敦和英格蘭東南部實施全面封鎖，超過1,600萬英國人現在被要求留在家中。很多國家和地區暫停了英國旅行往來，包括加拿大和香港。在美國，紐約州州長郭謨說，他相信新毒株已在紐約傳播。

巴黎銀行大宗商品市場策略主管Harry Tchilinguirian表示， 「石油受到負面情緒和基本面的推動，新的嚴格封鎖可能影響英國和歐洲之間的人員和物資流動」。

1月交割西德州中級原油（WTI）（周一到期）跌1.36美元，結算價每桶47.74美元。 2月合約下跌1.27美元，收於47.97美元。

●銅價回落，金價收跌

倫敦時間下午5:51，LME銅下跌1.7%，結算價每噸7,846.50美元。避險需求推動金價早盤一度突破每英兩1,900美元，為11月初以來最高價位，之後自1.4%漲幅回落，終場下跌0.2%至每盎司1,877.15美元。

2月交割黃金期貨下跌0.3%，結算價1,882.80美元。