蘋果計劃2024年起生產自駕轎車 採自行研發的電池技術

路透報導，知情人士說，蘋果公司正推進自動駕駛汽車技術，目標是在2024年生產一款轎車，可能包含蘋果自己研發的突破性電池技術。

這項被稱為「泰坦計畫」（Project Titan）的蘋果汽車生產專案，2014年從零開始，並非一帆風順。蘋果曾一度放棄該計畫，專注於軟體開發並重新評估目標。曾在特斯拉工作的蘋果老將Doug Field，2018年重返該專案，並於2019年裁撤多達190人。

該專案後來取得長足進展，如今打算為大眾市場打造一款轎車。這與Alphabet公司旗下Waymo打造機器人計程車、提供自駕車載客服務形成鮮明對比。

蘋果這項專案的戰略核心是一種新的電池設計，該設計可能從根本上降低電池成本，並增加續航力。

即使對於蘋果這種財力雄厚、每年採用來自全球各地零部件生產上億電子產品的公司而言，因為從未生產過汽車，也要面臨供應鏈的挑戰。馬斯克的特斯拉花17年才成為持續營利的公司。

目前還不清楚哪些企業會組裝蘋果品牌汽車，消息人士說，他們預期蘋果會找來生產製造的合作夥伴。但消息人士之一說，蘋果仍有可能決定縮小努力範圍，研發一套能整合進傳統車廠生產汽車的自動駕駛系統，而非由蘋果來銷售自家品牌汽車。

兩名知悉蘋果計畫的人士警告，疫情引發的延遲可能導致生產自2025年或更晚才開始。

蘋果已決定，從外部夥伴採購所需元件，包括光學雷達感應器在內。

蘋果的汽車可能配備多個光學雷達感應器，用以掃瞄不同距離。部分感應器可能來自蘋果內部開發光學雷達的部門。蘋果今年發布的iPhone 12 Pro和iPad Pro都配備了光學雷達感應器。

至於這款自駕車的電池，根據一位知情人士，蘋果計劃使用一種獨特的「單體電池」〈monocell〉設計．省略裝填電池材料的包袋和模組，增大電池組內個別電池的體積並釋放內部空間。

蘋果的設計意味電池內可以填充更多的活性材料，使汽車的潛在續航里程更長。該知情人士說，蘋果還在研究一種名為LFP（磷酸鋰鐵）的電池化學成分。這位知情人士說，這項技術「更上一層樓，就像你第一次看到iPhone一樣」。