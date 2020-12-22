台積電ADR追隨台股上漲 溢價逾14%
台積電ADR周一上漲0.5%收104.83美元，較台北交易股票溢價14.5%；聯電ADR大漲3.6%。費城半導體指數跌0.6%。
標普500指數周一收低，早盤大跌後收復部分失地，投資人受期待已久的經濟刺激方案通過的鼓舞，抵銷新冠病毒新毒株疫情爆發的疑慮。
標普500指數下跌約0.4%。道瓊工業指數漲37.40點，漲幅0.1%，報30216.45點。那斯達克綜合指數跌0.1%，報12742.517點。
台灣加權股價指數昨天漲135.00點收14,384.96點。台積電漲1.2%收516.00元。聯電漲3.5%收47.45元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 79.44 -0.35 79.50 -0.07
中華電 CHT 109.50 0.00 109.50 0.00
台積電 TSM 590.63 +0.53 516.00 14.46
聯電 UMC 47.44 +3.57 47.45 -0.02
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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