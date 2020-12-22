反客為主! 科技大咖相繼自產晶片 威脅半導體巨擘

全球半導體巨擘迎來龐大的競爭壓力—他們最大的客戶正一個個開始自製能用在雲端運算與人工智慧（AI）的晶片。

華爾街日報（WSJ）報導，全球晶片設計與製造市場，長期以來都由英特爾（Intel）、超微（AMD）及輝達（Nvidia）等傳統半導體大廠所把持。如今從蘋果到亞馬遜、微軟及Google等科技大咖，都正前仆後繼跨入這塊領域，以尋求更高性能與低成本的產品，改變市場生態，這些傳統晶片大廠勢必得打造更專業的晶片，才能留住這些大客戶，保住市場地位。

亞馬遜本月推出一款號稱能提高演算速度的AI晶片，並早已為雲端運算服務（AWS）自製中央處理器（CPU）。

疫情加速雲端運算崛起，原因是企業普遍擁抱使用這些遠端伺服器的數位工具。在遠距辦公期間，亞馬遜、微軟、Google及其他業者的雲端業務均強勁成長。企業客戶也更加需要分析從產品與消費者身上收集而來的數據，帶動能有效分析這些資訊的AI工具需求。

這些新崛起的雲端巨擘規模之龐大，儼然對傳統晶片製造廠造成威脅。半導體業者過去設計的高性能晶片，多半是作為通用的用途，讓客戶去適應和最大程度地利用這些晶片。如今這些大型客戶已經有能力自主進行更優化的設計。

ARK投資管理分析師James Wang說：「英特爾在1990年代的規模遠超過所有客戶，但現在客戶的規模已更甚這些供應商，因此他們能以更多資金與技術自行生產零組件。」美國市值最大的晶片大廠輝達，市值也不過3,200億美元，但亞馬遜、微軟及字母公司的市值，均已突破1兆美元大關。

WSJ報導也說，自製晶片之所以蔚為風潮，部分也歸功於台積電等晶圓代工製造商崛起，使得科技巨擘不須斥資數十億美元打造晶片工廠；這項改變也讓晶片設計大廠安謀（ARM）受惠。

亞馬遜、Google及微軟遍布全球的資料中心，預估各有數百萬台伺服器，除了自用還可以出租給上百萬家雲端運算的客戶；因此在啟動或冷卻晶片時能否縮短時間和提高性能，就算只有微小的進展，都值得一試。臉書也正試圖研發自家晶片。