反客為主! 科技大咖相繼自產晶片 威脅半導體巨擘

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電
傳統晶片設計與製造大廠如英特爾（Intel）、超微（AMD），以及繪圖晶片大廠輝達（Nvidia），正面臨客戶相繼投入自主開發晶片的威脅。路透
傳統晶片設計與製造大廠如英特爾（Intel）、超微（AMD），以及繪圖晶片大廠輝達（Nvidia），正面臨客戶相繼投入自主開發晶片的威脅。路透

全球半導體巨擘迎來龐大的競爭壓力—他們最大的客戶正一個個開始自製能用在雲端運算與人工智慧（AI）的晶片。

華爾街日報（WSJ）報導，全球晶片設計與製造市場，長期以來都由英特爾（Intel）、超微（AMD）及輝達（Nvidia）等傳統半導體大廠所把持。如今從蘋果到亞馬遜、微軟及Google等科技大咖，都正前仆後繼跨入這塊領域，以尋求更高性能與低成本的產品，改變市場生態，這些傳統晶片大廠勢必得打造更專業的晶片，才能留住這些大客戶，保住市場地位。

亞馬遜本月推出一款號稱能提高演算速度的AI晶片，並早已為雲端運算服務（AWS）自製中央處理器（CPU）。

疫情加速雲端運算崛起，原因是企業普遍擁抱使用這些遠端伺服器的數位工具。在遠距辦公期間，亞馬遜、微軟、Google及其他業者的雲端業務均強勁成長。企業客戶也更加需要分析從產品與消費者身上收集而來的數據，帶動能有效分析這些資訊的AI工具需求。

這些新崛起的雲端巨擘規模之龐大，儼然對傳統晶片製造廠造成威脅。半導體業者過去設計的高性能晶片，多半是作為通用的用途，讓客戶去適應和最大程度地利用這些晶片。如今這些大型客戶已經有能力自主進行更優化的設計。

ARK投資管理分析師James Wang說：「英特爾在1990年代的規模遠超過所有客戶，但現在客戶的規模已更甚這些供應商，因此他們能以更多資金與技術自行生產零組件。」美國市值最大的晶片大廠輝達，市值也不過3,200億美元，但亞馬遜、微軟及字母公司的市值，均已突破1兆美元大關。

WSJ報導也說，自製晶片之所以蔚為風潮，部分也歸功於台積電等晶圓代工製造商崛起，使得科技巨擘不須斥資數十億美元打造晶片工廠；這項改變也讓晶片設計大廠安謀（ARM）受惠。

亞馬遜、Google及微軟遍布全球的資料中心，預估各有數百萬台伺服器，除了自用還可以出租給上百萬家雲端運算的客戶；因此在啟動或冷卻晶片時能否縮短時間和提高性能，就算只有微小的進展，都值得一試。臉書也正試圖研發自家晶片。

半導體 AI

延伸閱讀

數位身分證唐鳳掛保證 學者：需專法規範

她破壞慈善捐款辦法？亞馬遜創辦人貝佐斯前妻年捐1700億嚇到人

寵物險一鍵申辦、理賠 PETZZO App打造毛孩健康生活圈

疫苗爭奪戰！傳亞馬遜、Uber等遊說政府：讓我員工先打

相關新聞

新紓困案來遲 美經濟僅能止血

紐約時報報導，美國國會兩黨20日同意的紓困案，雖然短期內能降低新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，卻來得太晚，無法彌補疫情對許多家...

美股早盤跌逾200點 英國變種病毒來勢洶洶引發恐慌

美股三大指數21日早盤全面開低走低，道瓊跌近200點，特斯拉跌逾5%，原因是英國變種病毒引發的恐慌與封鎖潮，打擊美國國會...

日本引進AI科技 補足保全人力缺口

日本安全領域人員嚴重短缺，為了填補人力缺失，將大量引進AI、無人機、4K攝影機等技術，目前已有醫院使用「AI警衛」接待訪客，另有監獄使用無人機巡房，相關領域人員表示，4K、人工智慧和5G將成為日本安全領域的「三聖寶」。

英國被多國祭出禁航令 美道瓊期指暴跌逾500點

英國在耶誕節假期前發現變種的新冠肺炎病毒，遭到周圍國家祭出禁航令，引發歐洲可能擴大封鎖經濟活動的憂慮，美國道瓊指數期貨大...

【Bloomberg】台幣升值壓力減輕？葉倫可能被迫支持強勢美元政策

美國候任財政部長葉倫過去曾經宣揚美元貶值為美國出口帶來的好處，不過，她正式上任後，終將面臨讓美國重返「強勢美元」的壓力，因為她若不這麼做，反而可能讓華爾街擔心。

【經濟彭博周報】比特幣狂潮 威脅黃金避險地位

比特幣價格衝上新高紀錄的同時，機構投資人已大舉撤離黃金市場。這是純屬巧合，還是資金輪動的開始？

英國發現變種新冠病毒遭多國禁航 國際油價重挫逾5%

國際油價21日盤中重挫逾5%，布蘭特油價每桶跌破50美元關卡，原因是英國發現變種新冠病毒，可能加快病毒散播速度，最終導致...

她破壞慈善捐款辦法？亞馬遜創辦人貝佐斯前妻年捐1700億嚇到人

電商巨擘亞馬遜創辦人貝佐斯的前妻、小說家麥肯琪．史考特（MacKenzie Scott）去年離婚後，就表示要捐出多數財富...

英國冬季強風助陣 風力發電破紀錄

英國今年冬季強風多，風力發電再創新猷。在強風優勢條件幫助下，上周五18日英國風力發電佔當天發電量高達4成，也創下新紀錄。英國也計劃在東海岸建設全球最大的風力發電廠，預計2026年完工，屆時全運轉後，將可發電提供600萬戶英國家庭使用。

佳節網購暴增 每天600萬件包裹被迫延送、閒置倉庫

根據貨運數據分析軟體公司ShipMatrix的統計，受佳節網購潮的影響，目前每日約有600萬件郵寄包裹被迫延送；而這些貨...

助電信商汰換華為設備 美議員料挺19億美元預算

知情人士今天表示，美國國會議員料會支持撥款19億美元資助電信商，協助他們汰換政府認為威脅國安的中國華為與中興通訊網路設備...

美遭大規模網攻 清查至少200個單位受害

美國聯邦機構與私人企業遭大規模網攻。據資安公司與3名知情調查進度人士透露，包括政府機構與全球各地企業，至少已確認200多...

熱門新聞

今天開盤前 五件國際事不可不知

英國被多國祭出禁航令 美道瓊期指暴跌逾500點

終於！美國會通過25兆紓困案 多數民眾將獲1.7萬現金

英法貨運中斷48小時！ 英國人耶誕節恐怕吃不到新鮮蔬果

一童一狗街上相擁而眠暖哭網友 9歲的他待領養網籲：別拆散！

她破壞慈善捐款辦法？亞馬遜創辦人貝佐斯前妻年捐1700億嚇到人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。