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日本引進AI科技 補足保全人力缺口

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
日本引進AI、無人機、4K攝影機等技術填補安全領域的人力短缺問題。圖為無人機。（photo by pixabay）
日本引進AI、無人機、4K攝影機等技術填補安全領域的人力短缺問題。圖為無人機。（photo by pixabay）

日本安全領域人員嚴重短缺，為了填補人力缺失，將大量引進AI、無人機、4K攝影機等技術，目前已有醫院使用「AI警衛」接待訪客，另有監獄使用無人機巡房，相關領域人員表示，4K、人工智慧和5G將成為日本安全領域的「三聖寶」。

AI警衛監控系統

根據《共同社》報導，日本保全公司SECOM

開發出虛擬的「AI警衛」，並在今年10月下旬於東京荻窪病院進行測試。AI警衛會以動畫角色形式顯示在醫院門口處的電子面板上，會為訪客量溫、口頭回答基本事項（如洗手間的位置），當孩子或乘坐輪椅者經過時，它也可俯身進行眼神交流。

另一間保全公司綜合警備保障（ALSOK）則考慮採用AI系統，分析安全攝影機鏡頭中的可疑行徑，識別是否有潛在小偷存在。該系統還可以藉由蹲下及跌倒動作，識別有無潛在的身體健康問題事件，讓警衛可以趕到現場，並在緊急情況下帶上自動體外心臟去顫器；該公司還在東京晴空塔、日本首都等地標加裝4K攝影機，以測試其監測能力，期望未來能用於檢測遠處是否有發生火災。

安全三聖寶

報導指出，日本山口縣的一間監獄使用裝有SECOM攝影機的無人機巡房，並使用GPS指定飛行路線；ALSOK還在測試裝設AI攝影機的無人機，能否在GPS收訊不良的室內區域飛行時，避開障礙物。

「4K、人工智慧和5G將從現在起成為安全的三聖寶。」ALSOK職員指的是日本三神器，他說：「4K將成為眼睛，AI將成為大腦，而5G超快網絡將成為神經。」

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