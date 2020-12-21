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英國冬季強風助陣 風力發電破紀錄
英國今年冬季強風多，風力發電再創新猷。在強風優勢條件幫助下，上周五18日英國風力發電佔當天發電量高達4成，也創下新紀錄。英國也計劃在東海岸建設全球最大的風力發電廠，預計2026年完工，屆時全運轉後，將可發電提供600萬戶英國家庭使用。
英國最環保的一年
《英國衛報》報導，從英國發電業者提供的數據發現，英國各地受到強風影響，上週五下午當地風力發電發電量不只來到17.3GW之譜，稍微超越今年1月初創下的舊紀錄，也幫助風力發電佔比維持在4成以上並一路持續到週六，反觀燃煤與天然氣發電佔比則不到5分之1。
對此，英國再生能源協會Renewable UK副執行長梅蘭妮•翁表示，「很高興看到離岸與岸上風力電廠創下新紀錄，就在我們急需的時候，比往年寒冷12月產生更多的電力。」由於再生能源需求大增，讓英國今年堪稱最環保的一年，再加上今年疫情封城讓企業、餐廳與學校關門，也讓能源需求大幅減少。
建全球最大風力電廠
據《iNEWS》報導，日前SSE與挪威國家石油公司（Equinor）已取得55億英鎊資金，將在英國約克郡興建全球最大離岸風力發電廠，屆時全運轉後，將可發電提供600萬戶英國家庭使用。該工程預計2024年先讓發電機運轉，全部工程將在2026年完成。
英國多格灘風力電廠未來也將安裝13MW全球最大發電機，如此巨大發電機每旋轉一圈可產生足夠一個家庭2天電力需求。因此，多格灘風力電廠越進步，將有利於英國在2030年實現讓離岸風力量增加4倍的目標。
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