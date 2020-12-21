谷歌臉書付費新規 澳監管機關：公平攸關媒體生存

澳洲競爭及消費者保護委員會（ACCC）主席席姆斯今天表示，澳洲領先全球、要求臉書和谷歌等平台必須就新聞內容支付費用給新聞媒體的法規，對於媒體業的存活是公平且具關鍵性。

路透社報導，席姆斯（Rod Sims）表示，他很訝異得知，谷歌公司（Google）批評澳洲政府本月稍早公布的立法草案。

谷歌上週宣稱，這項法規不可行，尤其是要求他們在演算法和內部作業有所改變時，必須提前兩週通知出版商。

席姆斯今天接受路透社訪問時說：「我們以為他們坦然接受…因此很訝異他們還在抱怨此事。」

然而另一方面，部分媒體機構也不滿意新法規在判定商業協議時包含的一項「雙向價值交換」，這項規定要求媒體公司評估他們從臉書和谷歌用戶瀏覽內容時所獲取的價值。

澳洲競爭及消費者保護委員會日益關注谷歌和臉書（Facebook）快速擴大的市場力量，已經針對廣告技術和行動應用程式（App）商店展開兩項調查，調查報告將分別於明年1月和3月公布。

席姆斯關切應用程式商店訂價過高與偏袒自家的問題。他說，調查報告將使應用程式商店現況獲得關注，並說委員會將在2021年繼續關注和資料有關的問題。