快訊

倒楣房東豪華違建遭租客販毒 新北市派人整間拆光

旭富藥廠今再度爆炸 桃市府勒令4棟生產全停工

谷歌臉書付費新規 澳監管機關：公平攸關媒體生存

中央社 / 雪梨21日綜合外電報導

澳洲競爭及消費者保護委員會（ACCC）主席席姆斯今天表示，澳洲領先全球、要求臉書和谷歌等平台必須就新聞內容支付費用給新聞媒體的法規，對於媒體業的存活是公平且具關鍵性。

路透社報導，席姆斯（Rod Sims）表示，他很訝異得知，谷歌公司（Google）批評澳洲政府本月稍早公布的立法草案。

谷歌上週宣稱，這項法規不可行，尤其是要求他們在演算法和內部作業有所改變時，必須提前兩週通知出版商。

席姆斯今天接受路透社訪問時說：「我們以為他們坦然接受…因此很訝異他們還在抱怨此事。」

然而另一方面，部分媒體機構也不滿意新法規在判定商業協議時包含的一項「雙向價值交換」，這項規定要求媒體公司評估他們從臉書和谷歌用戶瀏覽內容時所獲取的價值。

澳洲競爭及消費者保護委員會日益關注谷歌和臉書（Facebook）快速擴大的市場力量，已經針對廣告技術和行動應用程式（App）商店展開兩項調查，調查報告將分別於明年1月和3月公布。

席姆斯關切應用程式商店訂價過高與偏袒自家的問題。他說，調查報告將使應用程式商店現況獲得關注，並說委員會將在2021年繼續關注和資料有關的問題。

澳洲 廣告

延伸閱讀

把握實習機會、課外自學累積英語力 赴澳洲圓留學夢

世衛組織：丹麥、荷蘭與澳洲發現與英相同新變種病毒株

Subaru終於透露新世代WRX發表時程！WRX STI甚至上看400匹

凱特、梅根誰才是時尚女王？結果令人驚奇！

相關新聞

英國冬季強風助陣 風力發電破紀錄

英國今年冬季強風多，風力發電再創新猷。在強風優勢條件幫助下，上周五18日英國風力發電佔當天發電量高達4成，也創下新紀錄。英國也計劃在東海岸建設全球最大的風力發電廠，預計2026年完工，屆時全運轉後，將可發電提供600萬戶英國家庭使用。

佳節網購暴增 每天600萬件包裹被迫延送、閒置倉庫

根據貨運數據分析軟體公司ShipMatrix的統計，受佳節網購潮的影響，目前每日約有600萬件郵寄包裹被迫延送；而這些貨...

助電信商汰換華為設備 美議員料挺19億美元預算

知情人士今天表示，美國國會議員料會支持撥款19億美元資助電信商，協助他們汰換政府認為威脅國安的中國華為與中興通訊網路設備...

美遭大規模網攻 清查至少200個單位受害

美國聯邦機構與私人企業遭大規模網攻。據資安公司與3名知情調查進度人士透露，包括政府機構與全球各地企業，至少已確認200多...

鴻海印度廠傳試產iPhone 12 集團不評論

中國媒體報導，其引述鴻海旗下富士康兩位高階主管的說法，鴻海集團印度廠區將開始試產iPhone 12，預計2個月內問世；對...

芥末、辣雞翅....奧利奧餅乾6人團隊 如何想出新口味？

奧利奧餅乾（Oreo）自2012年至今，已推出65種新口味：藍莓派、鬆餅楓糖、甜甜圈果醬、香蕉船......。許多人不知...

日媒：美國知名中國問題專家傅高義手術猝逝 享壽90歲

日本媒體「朝日新聞」報導，美國著名漢學家、哈佛大學費正清東亞中心前主任傅高義（Ezra Feivel Vogel）於當地...

【Bloomberg】展望2021新興市場 掌握十大主題！

2020年這個新冠肺炎疫情肆虐的「苦難之年」再不到兩周就將進入尾聲，邁向2021年，許多投資人和策略師都認為，明年新興市場的一些風險不會很快消失，但都看好經濟將持續復甦。

馬斯克對比特幣有興趣 詢問「大筆交易」的可行性

在比特幣價格維持在2.3萬美元之際，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在推特上向知名比特幣倡議人士賽勒（Micha...

今天開盤前 五件國際事不可不知

美國國會刺激方案終於突破僵局，英國則爆發疫情復熾顧慮，以下是今天開盤前，最值得關注的五件國際要聞：

準財長人事布局 葉倫邀財經老將回鍋

美國拜登政府內定的財政部長葉倫正在安排人事布局，聚焦於多位歐巴馬主政時期的老人回鍋，主掌政府籌資及國際經濟關係等要職，包...

打疫苗效應 針筒需求暴增

新冠病毒之戰不僅造就出創紀錄的疫苗研發速度，也帶動施打疫苗所需的注射筒（針筒）需求飆升。專家提醒，目前針筒還沒有供應短缺...

熱門新聞

今天開盤前 五件國際事不可不知

再出招？川普提戒嚴 幕僚反對

英法貨運中斷48小時！ 英國人耶誕節恐怕吃不到新鮮蔬果

一童一狗街上相擁而眠暖哭網友 9歲的他待領養網籲：別拆散！

美形象崩壞 華郵看好拜登能翻轉

美國會敲定紓困協議！ 規模9,000億美元、預計周一表決

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。