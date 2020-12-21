日媒：美國知名中國問題專家傅高義手術猝逝 享壽90歲

日本媒體「朝日新聞」報導，美國著名漢學家、哈佛大學費正清東亞中心前主任傅高義（Ezra Feivel Vogel）於當地時間20日在麻州劍橋的一家醫院過世，享壽90歲。報導指出，傅高義在接受手術後狀況惡化猝逝。

報導指出，傅高義直到日前身體狀況仍佳。11月，他還曾參加了一場線上座談會，討論東亞國家對美國總統大選的反應。當時他對日本狀況做出評論，日本與美國保持著牢固的安保關係，同時努力尋找與中國合作的途徑。扮演比過去都重要的領導角色，同時，也對日韓關係的惡化表示關切。

傅高義在1958年取得哈佛博士學位，1973年擔任哈佛大東亞研究中心主任，並於1980年出任哈佛新創立日美關係計劃的第一任所長。 1993年，他出任民主黨柯林頓政權負責東亞的國家情報官員。是知名的中國問題學者，花了十多年的時間研究推動中國改革開放的鄧小平，著有「鄧小平改變中國」等書。