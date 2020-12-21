日超商招一次性兼職人力

日本連鎖便利商店Lawson 最近在部分加盟店試行一項一次性的兼職方案，允許加盟的門市在店員換班前的三小時快速招募人力，以解決突發性人力短缺問題，也讓只想消磨幾小時時間的民眾，多了賺錢機會。

人力派遣公司Lawson Staff推出這項名為「火柴盒服務」的計畫，已在大東京地區500家Lawson加盟店試行，最終目標是讓全國約1.5萬家加盟店採用這項措施。

參與計畫的Lawson加盟店會提供一次性、數小時的兼職工作，以填補換班銜接空檔的人力短缺。這些加盟店門市能夠在換班出現空檔的至少前三個小時，在線上系統快速找人，然後通知已登記且符合資格的人來上班。

這些一次性兼職人員的培訓、經驗、和評量等紀錄都會儲存在雲端系統，以便快速檢索。若一次性的兼職員工出現兩次缺勤紀錄，將失去打工資格。相較透過派遣公司招募臨時人員，這項做法成本更低。Lawson Staff只須每月寄帳單給商店。

日本便利商店有大量兼職人員，但常臨時缺勤。當地便利商店不久前還在為勞動力短缺所苦，隨新冠疫情衝擊經濟，便利商店成為一些失業勞工收容場所。