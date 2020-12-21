後疫情時代 三類人才吃香

新冠肺炎疫情雖重創飯店、航空業等產業，但增強企業對運輸人員、資料分析師、應用程式（App）開發人員等人才的需求，凸顯疫情不僅大幅改變就業市場，也帶來新的工作機會。

英國金融時報報導，雇主認為疫情使三種人才最吃香：第一種是協助企業推動數位化人員，如資料分析師、App開發人員；第二種為運輸人員，如駕駛或倉儲員工；第三種是醫護人員，如醫生、護士。短時間內民眾對醫護人員的需求不太可能減弱。英國國民健保署所屬機構的徵才網站顯示，目前就業機會超過1.8萬個。

疫情也增強企業對「需求規劃人員」的需求，這種人才負責預測產品未來的需求，以便供應鏈備貨。

人力資源機構萬寶華執行長普萊興（Jonas Prising）表示，過去九個月顯示企業能以過去不曾想像的速度和規模，推動轉型和數位化，這使企業在短時間內改變徵才類別。

普萊興表示，美國零售商店是典型樣板之一，零售商在今年的年終購物旺季，未如以往招聘更多收銀員或門市銷售員，而是大舉招募駕駛人員、倉儲人員及供應鏈專家，以因應網購商品配送需求大幅升溫的局面。

疫情對每個國家就業市場的影響並不一致。萬寶華的數據顯示，英國最積極招聘的人才，是駕駛人員，其次是建築工人；法國是銷售員，其次是軍人；西班牙需求最旺盛的人才，是醫療照護和社服人員，其次為銷售和行銷人員。

國際勞工組織（ILO）估計，光是第3季，全球已流失3.45億個全職工作，且許多國家明年的就業展望仍相當黯淡。