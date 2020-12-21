加國2050年拚零碳排

經濟日報 / 國際中心／綜合外電

加拿大已發布各界討論許久的全國氫能戰略，希望能以發展氫能，壯大乾淨能源產業。加國當局表示，氫能產業規模可望達500億加幣（392億美元），創造35萬個就業機會，並且有助達成2050年零碳排的目標。

加國上周表示，這項計畫將受到規模15億加幣（12億美元）的低碳與零碳排燃料基金的支持，呼籲民間投資人的加入，壯大氫能產業將可幫助加國在2030年減少全國4,500萬公噸的排碳量。天然資源部長歐雷根（Seamus O'Regan）表示，壯大氫能產業近期將需要50億-70億加幣的資金。

這項計畫的措施，包括在2020-2025年發展鄰近用戶初期氫能部署中樞，如水泥設施，及在2025-2030年擴大配送網路範圍。氫能可取自多種來源，例如可從天然氣萃取、或透過電解作用取得，或由燃料電池轉化為電力。政府接下來的行動，將是民間投資人是否參與這項戰略的關鍵，包括公布政府如何降低專案風險的細節、以及液化天然氣（LNG）乾淨燃料標準等。

加拿大氫能與燃料電池協會指出，加國氫能產業包括約70家公司，過去兩年來吸引5億加幣投資，且隨氫能漸受歡迎，整體產業有成長空間。加國是全球第四大產油國，但能源業受新冠肺炎重創石油需求的衝擊。

加拿大 新冠肺炎 雷根

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