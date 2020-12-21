歐禁足令趨嚴 重創耶誕經濟

英國表示，已發現傳染力更強的新冠肺炎變種病毒株，為了遏制新冠疫情繼續蔓延，20日起對倫敦與周圍的英格蘭地區實施更嚴格的封鎖措施，並取消耶誕假期鬆綁管制的措施，影響約1,800萬人，若再加上德國與義大利先前宣布的居家避疫令，歐洲上千萬人今年將在「禁足令」下過耶誕，衝擊經濟復甦。

英國公衛單位19日宣布，已發現新冠病毒的新毒株，且傳染力更強，但現有的新冠病毒疫苗似乎仍足以讓人體對這種變種毒株產生免疫反應。官員說，倫敦新冠肺炎確診病例過去兩周增加將近一倍，且近60%都是新毒株。

英國首相強生19日宣布，居家避疫限制層級原為第三級的倫敦與英格蘭南部多數地區，限制層級20日起提高到更嚴格的第四級，「我以沉重心情告訴你們，我們無法繼續照計畫過耶誕節」。

居住在這些地區的民眾涵蓋英格蘭約三分之一人口，除非為了工作、教育及健康照護外出，否則都須待在家裡，並禁止多個家庭同時聚會（代表耶誕節的全家族聚會也被禁止），也取消耶誕假期期間鬆綁管制五天的計畫，而所有室內休閒與娛樂、美髮沙龍等非必要商店都須關閉，這些規定適用兩周，到12月30日再行評估。

這些新規定無疑將削弱英國經濟的復甦動能，也加重英國與歐盟達成貿易協議的壓力。

義大利、奧地利及德國都已限制耶誕假期的外出與社交活動。義大利從12月24日到明年1月6日實施新的禁足令，限制人們外出活動，並關閉餐廳和非必要商店，奧地利的措施則從12月26日起生效，到明年1月18日。

德國已從12月14日起推行更嚴格的禁足令，包括關閉非必要商店、鼓勵企業員工在家上班、學校應遠距授課、禁止跨年聚會等，一直實施到明年1月10日，在在提高歐洲經濟陷入雙底衰退的風險。

其他地區疫情持續惡化，南韓新增確診人數20日增至1,097人，為單日新高，也是連五天新增確診人數破千人；澳洲多省對雪梨關閉邊界，並對雪梨居民實施隔離措施；泰國19日新增確診超過500人，為單日新高。