美新刺激法案 快過關了

在參議院針對聯準會（Fed）的緊急貸款權力爭議達成妥協、掃除了一大障礙後，美國國會準備在20日表決一項9,000億美元的新冠肺炎疫情紓困案，距離救濟受疫情衝擊的民眾又更近一步。

參院民主黨領袖舒默19日深夜說，眾院與參院最快可能20日採取行動。談判人員「非常接近」達成協議。參院多數黨領袖麥康諾說，既然Fed的爭端已獲解決，「我們可以開始這項紓困案的剩餘部分，以提供家庭、勞工和企業急需的救助」。

國會打算將這項疫情紓困案與2021年度1.4兆美元的支出計畫合併。這項新紓困協議包括提供小企業的資金、直接發給個人600美元、每周300美元的補充失業救濟金、支援疫苗配送，以及提供教育、兒童保育和住房資源。

但國會議員也面臨著周日（美東時間20日）午夜（台北時間下午1時） 的政府資金截止期限，若國會未能及時採取行動，聯邦政府可能局部關門。

共和黨籍參議員圖米試圖限制Fed的緊急貸款計畫，該計劃是國會3月通過的刺激計劃的一部分。共和黨認為，這項計畫是政府對私人企業不必要的干預，並使Fed捲入政治。民主黨則反對這種說法，認為這將限制Fed、和即將上任的拜登政府因應未來經濟災難的能力。

圖米與舒默19日晚間就一項妥協案敲定細節。根據協議，在Fed緊急貸款計畫中剩餘的4,290億美元，將用於抵銷這項最新紓困法案的支出。Fed將保有建立緊急貸款計畫的能力，無需經國會同意，但也將面臨一項更狹窄的限制：未經國會批准，Fed不能複製在3月時推出的這項緊急貸款計畫。

川普政府已大致放手讓國會領袖自行協商新紓困案，但他20日上午抱怨為何遲未達成協議。