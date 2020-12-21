打疫苗效應 針筒需求暴增

新冠病毒之戰不僅造就出創紀錄的疫苗研發速度，也帶動施打疫苗所需的注射筒（針筒）需求飆升。專家提醒，目前針筒還沒有供應短缺之虞，但隨著新冠疫苗的接種範圍擴大，各國最好「超前部署」下單，以免針筒出現類似於新冠疫情爆發之初的「口罩之亂」情況。

為了滿足需求，德國最大針筒製造商Almo正一天24小時、一周七天不停組裝一次性注射筒，以提供給德國和全球140多國使用。Almo每13秒就能組裝64支含活塞的注射筒也打算投入3,000萬歐元另開產線，以因應疫苗施打需求。

Quartz報導，專家指出，以目前的針筒庫存與訂單量來看，針筒還沒有供應短缺之虞，但也警告，隨著各國擴大施打疫苗的對象，政府最好立刻超前下訂單，以滿足未來幾個月可能出現的需求。

全球發展中心研究世界醫療供應鏈的資深研究員雅達夫指出，中國大陸、巴西及印度國內的針筒供應應該能滿足初期注射疫苗所需，而拉丁美洲和非洲等其他開發中國家則可望獲得世界衛生組織的協助，但問題在於更多國家明年開始為更廣泛民眾施打疫苗後，各國的針筒供應是否充足。

他說，印度目前的針筒訂單合約，仍不足以為國內13億人施打疫苗。