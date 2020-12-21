準財長人事布局 葉倫邀財經老將回鍋

美國拜登政府內定的財政部長葉倫正在安排人事布局，聚焦於多位歐巴馬主政時期的老人回鍋，主掌政府籌資及國際經濟關係等要職，包括匯率政策。

彭博資訊報導，葉倫考慮延請財政部前官員卡本特與巴爾，擔任主管國內財政的副部長，工作包括為聯邦政府高達20兆美元的負債籌資、監督金融機構，以及租稅與房市政策。

卡本特現為瑞銀證券首席美國經濟學者，曾任主管金融市場業務的助理部長；他也曾在聯準會任職15年，擔任貨幣事務副主任。

巴爾曾任前財長蓋納的首要助理，在金融海嘯後參與「陶德─法蘭克金改法案」的研擬工作，常拒絕華爾街遊說人士的要求；他也是拜登交接小組的成員。

葉倫也有意延請財政部前官員克里伯─芮迪克，擔任主管國際事務的副部長，負責處理與其他國家的關係，包括20國集團（G20）財金首長，監督匯率政策。

財部前官員賽特塞有可能出任助理部長，負責匯率政策，直接負責匯率報告，他常批評一些央行以購買外匯干預匯率的做法，但葉倫的觀點可能削弱賽特塞的影響力；她曾說，貨幣政策對匯率有重要的影響力。