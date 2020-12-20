推新外資審查機制 中國：不是搞保護主義

(德國之聲中文網）據中國商務部網站周六（12月19日）消息，中國國家發展改革委、商務部當天發布《外商投資安全審查辦法》。根據該法，中國建立外商投資安全審查工作機制，工作機制辦公室設在中國國家發展改革委，由國家發展改革委、商務部牽頭，承擔外商投資安全審查的日常工作，將於公布之日起三十日後正式施行。

消息還介紹，《外商投資安全審查辦法》共23條，對適用審查的外商投資類型、審查機構、審查範圍、審查程序、審查決定監督執行和違規處理等做出規定。其主要法律依據是《外商投資法》和《國家安全法》，目的之一是“助力構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”。

該法第21條規定，香港、澳門和台灣投資者進行投資，影響或者可能影響國家安全的，也參照本辦法的規定執行。

官方解答

中國商務部隨後在另一篇文章“外商投資安全審查工作機制辦公室負責人就《外商投資安全審查辦法》答記者問”中強調：“實施外商投資安全審查，不是搞保護主義、更不是開放倒退，主要目的是適應推動形成全面開放新格局的需要，健全對外開放安全保障體系，在積極促進和保護外商投資的同時，有效預防和化解國家安全風險，為更高水平對外開放保駕護航。”

這篇文章接著指出：“只有把防控安全風險的籬笆扎得更密更牢，才能為新一輪對外開放奠定堅實基礎，才能更好實施更大範圍、更寬領域、更深層次的對外開放。在《安審辦法》實施過程中，我們將堅持在開放中謀發展、保安全，精准審查影響或者可能影響國家安全的外商投資，避免安全審查泛化。”

在介紹該法的出台背景時，相關負責人還表示，近年來，世界主要國家和地區陸續推出或完善外商投資安全審查制度，並以美國、歐盟、澳大利亞、德國、日本和英國為例。

反制美國？

中國《外商投資安全審查辦法》發布的前一天，美國新增了數十家中國公司進入其貿易黑名單，其中包括中國最大的芯片制造商中芯國際和中國無人機制造商深圳大疆創新科技有限公司。路透社就此指出，這一舉動被視為美國總統特朗普為鞏固其對華強硬政策遺產所做的最新努力，是華盛頓和北京在貿易和眾多經濟問題上的長期鬥爭的一部分。

中國外交部就美國將中國公司拉入黑名單的消息回應：“美方將經貿問題政治化，違背其一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則”，“我們敦促美方停止無理打壓外國企業的錯誤行為。中方將繼續采取必要措施維護中國企業的正當權益。”

周五當天，特朗普還簽署了《外國公司問責法》。中國企業日後若前往美國證券交易所上市，將面臨更嚴格審計要求。這項法案早前在美國參眾兩院通過。路透社報道稱，盡管該法案適用於來自任何國家的公司，但立法發起人的目標是中資公司。

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