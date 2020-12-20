伊爾艾朗專欄／華爾街與經濟脫鉤 暗藏風險

華爾街（金融市場）與主街（實體經濟）嚴重脫鉤將引發何種狀況？這是投資人為2021年布局時的關鍵問題之一，也是全球經濟與決策官員面對的重要問題。

經歷一年的新冠肺炎疫情衝擊，金融市場與實體經濟之間原已非常明顯的缺口又進一步擴大。美股各大指數於3月23日觸底後回升，甚至在最近疫苗消息出爐前就已創新高；加上各國央行超寬鬆貨幣政策，也使債券殖利率大幅下降。

在此同時，全球經濟情勢仍不確定；尤其是歐洲爆發新一波疫情，可能使經濟陷入二次衰退。美國復甦動能也受挫，從而限制東亞帶動全球經濟成長的動能。這種情勢持續愈久，為長期經濟成長留下的「傷痕」也將愈深。

主要國家經濟展望不確定，但金融市場深信各大央行能確保金融資產不會受到不利影響，而且還認為央行資金的保護傘能擴及新興市場。市場動能超強，上演噴出行情也在所難免。

投資人最有把握的，莫過於認為各大央行的口袋非常深，會購買投資人所持有的各種證券；尤其是深信央行在任何價格下都會照買不誤，且資金無限。理性的投資人不僅早已提前布局，而且還四處尋找其他獲利機會。結果不僅是流動性行情無窮無盡，完全無視於基本面，而且還改變市場侷限，使傳統的因果關係為之逆轉。

據現有的資訊研判，2021年的挑戰可能並不在於開年後幾周，而是到較晚的時候出現。

攪亂市場的因素包括：貨幣政策逆轉（可能性甚小），風險胃納過當引發市場意外動盪（較有可能，但未必一定如此），以及大量企業破產（最有可能，但會逐步發生）。儘管投資人目前仍能憑藉充裕的流動性在市場的風頭浪尖上滑行，但到2021年稍晚時情況可能詭譎得多。

各大央行目前嚴重扭曲市場的作法在經濟復甦且通膨預期升高後，就很難再理直氣壯。景氣復甦雖備受歡迎，但不大可能完全抵消企業破產的衝擊，以及貧富差距擴大的致命效應。當流動性不足而導致修正來臨時，投資人可能會因為過度胃納風險性資產而後悔不已。

要在這種格局下操作，投資人需要使用與流動性行情截然不同的分析工具，例如精密的信用與技術分析，可能情況規劃，精明的投資結構，評估各個市場區塊的滲透性，以及更加了解投資錯誤的恢復能力。投資人還應該一些傳統的智慧，包括重新思考傳統的「60股市／40債券」投資組合架構等。

金融市場與實體經濟大脫鉤已持續太久，這也表示央行的負擔太過沈重。2021年的希望在於疫苗帶動經濟復甦，企業基本面改善到得以支持資產價格的水準，以及貨幣與財政政策組合能夠重新獲得平衡。

（作者Mohamed A. El-Erian是劍橋大學皇后學院院長、安聯集團首席經濟顧問／編譯任中原）