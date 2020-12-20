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運動大咖線上銷售火熱

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

運動用品製造商Nike上季營收與獲利皆優於市場預期，歸功於電商銷售勁增和中國大陸的成長持續復甦，激勵18日盤後一度勁揚6%至每股145.49美元。

Nike於美股18日盤後宣布，到11月30日止的本年度第2季營收，增加8.9%至112億美元，高於分析師預估的106億美元。每股盈餘增加至0.78美元，亦優於市場預估值0.62美元。

這是Nike從新冠病毒疫情復甦的最新證據，走出疫情顛覆Nike全球營運的陰霾。Nike前一季財報雖優於分析師預估，但今年多數時間的營收都下滑，到上季才重返成長軌道。

在疫情迫使Nike全球實體門市關閉、導致庫存大增後，Nike持續努力銷售過剩的產品和恢復門市營業。Nike表示，旗下逾90%門市已恢復營業，且庫存水準比去年同期減少1.8個百分點。

Nike預估，本年度11至13歲青少年族群銷售預料增加，先前預估這項銷售的成長率介於7至9個百分點和11至13個百分點。

Nike在世界各地的復甦並不平均，如防疫成效領先其他地區的大陸，上季銷售躍增24%至23億美元。但北美市場的銷售變化不大，疫情升溫導致消費者卻步。而且，部分Nike門市維持較短的營業時間，當地政府也限制店內顧客人數。

Nike也說，上季數位銷售暴衝84%，是連續第三季大幅增長，其中北美這個最大市場更出現三位數成長。

Nike 疫情

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