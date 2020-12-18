專家：拜登可能成為美國史上最偉大總統之一

商業內幕網站報導，美國德州南方衛理會大學總統史研究中心創始主任恩格爾（Jeffrey A. Engel）認為，美國總統當選人拜登上任後，將立刻面對許多重大挑戰，包括社會嚴重對立、已導致美國30萬人死亡的新冠肺炎疫情及數百萬人失業的經濟危機等，拜登可能成為美國史上最偉大總統之一。

恩格爾說：「拜登有機會成為美國史上最偉大總統之一，原因就只是他有一大堆問題要解決，克服重大問題才能偉大。」

恩格爾說：「只要是正常人，沒人想面臨跟美國故總統華盛頓、林肯和小羅斯福一樣的困難，對吧？但他們都成功解決了，所以我們才這麼尊敬他們。拜登非常有機會像他們一樣偉大，這機會是1932年小羅斯福當選總統以來首次出現。」