美元指數明年恐下探88

DXY美元指數在貶破90後，市場預期美元將續貶，分析師預估美元指數明年第1季將下探至88，美元兌日圓則可能在明年貶破100日圓關卡。

美元指數18日盤中陷入盤整，小幅升值0.1%至89.909，仍低於90。澳洲西太平洋銀行（Westpac）經濟學家認為，利差是美元最大弱點，美國選舉結果雖粉碎了「藍色浪潮」的希望，但民主黨或能贏得喬治亞州兩席參議員、以及好幾位溫和派共和黨議員都支持財政刺激，可望提高明年全球通貨再膨脹（reflation）的期望。

澳洲西太平洋銀行指出，美聯準會（Fed）持續寬鬆、美中貿易對抗程度降低、中國大陸經濟明年有望成長近10%與政治不確定性也降低，都將拖累美元指數，明年第1季可能貶至88。

財經網站MarketWatch的報導也指出，美國公債與其他國家的利差，是這波美元貶勢的核心，例如美國公債殖利率現在雖高於德國公債，但利差一直在縮小。

在此同時，華爾街投銀與日本大銀行都預估日圓匯價明年可能升破100日圓關卡。摩根大通、高盛及法國巴黎銀行都預測，日圓匯率明年將升到100日圓，為四年來首見，瑞穗銀行與三菱日聯銀行更預估最高會升到98日圓，為2013年來最高。

投資人近來看空美元，更鞏固日圓將走強的觀點。三菱日聯銀行指出，美國經常帳逆差持續擴大、公債殖利率低，及Fed史無前例的購債措施帶來龐大的貨幣基數等因素，都使美元貶值趨勢更加穩固。

不過，日圓可能升至100日圓，無疑也將引發決策當局關注，日興資產管理公司認為，日圓匯率可能因美元貶值升至100日圓，但東京當局將竭力避免此事發生。