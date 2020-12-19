亞幣升不停 央行頭痛

美元對亞洲貨幣貶勢迄無減弱跡象，各國央行雖積極阻升本國貨幣，但根本無力阻擋，還擔心大力干預匯市將被美國指為「操縱」匯率，導致亞洲財金官員備感頭痛。專家預料各國央行干預的強度，將取決於其他亞洲貨幣相對強弱而定。

美元對新興貨幣匯率指數已比今年3月時高點回落約13%，因投資人押注新冠疫苗問世後，將使消費與投資復甦。花旗、荷蘭國際集團（ING）等金融機構普遍預測明年美元將進一步走低。

匯市專家指出，當基本面一致看升亞幣時，各國央行將難以對抗。資本流入及經濟成長動能都顯示亞洲貨幣看好，尤其是2021年初。

泰國與南韓央行雖干預匯市，但基於景氣好轉、資金內流，泰銖與韓元仍強，對美元分別升破重要技術關卡。泰銖對美元升破30銖，韓元匯價也升破1,100韓元。