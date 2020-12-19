美限制陸企 政府內部激辯

知情人士透露，美國財政部計劃發布實施指引，以釐清最近禁止美國投資人購買部分陸企股票的行政命令，卻在川普政府內部引發激烈爭論，問題焦點在於這份黑名單的涵蓋範圍應該要多大，即是否要包含名單上陸企的子公司與關係企業。

路透報導，美國財政部正準備對白宮上月發布的行政命令中，不易理解的部分加註附屬細則，但「常見問答」區塊闡述的一些內容，卻遭遇國務院與國防部強力反對。

白宮上月發布的行政命令規定，自2021年11月開始，美國投資人不得買進被美國國防部認定由中國軍方所有或控制的陸資企業股票，目前名單上的企業有35家，包括石油巨擘中海油和中國第一大晶片製造商中芯國際，指數提供商也已開始把黑名單上的一些公司剔除出指數。黑名單企業的子公司是否也將受到限制，則仍有疑義。

華爾街日報指出，財政部希望禁令不包括黑名單上企業的子公司和關係企業，許多華爾街人士也認同，憂心若禁令範圍過廣，可能引發市場恐慌，導致投資人拋售投資組合裡可能有問題的股票。

然而，國務院和一些國防部官員希望禁令覆蓋範圍愈大愈好，若把子公司和關係企業排除在外，將留下漏洞，也忽視資本市場的現實，因為許多陸企會讓子公司和關係企業上市籌資。