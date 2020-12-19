國際銅價行情 進入新一波長多

國際銅價18日盤中漲破每噸8,000美元，衝上2013年來最高價位，主因為美國刺激計畫談判進展以及中國的復甦提振需求前景，且全球庫存已降至多年低位。高盛與貝萊德都指出，銅價已經進入新一波的長期多頭市場。

倫敦金屬交易所3個月銅期貨一度上漲1.4%至每噸8,028美元，為2013年2月以來最高價，稍後回落至每噸7,987美元；上海期貨交易所交易最熱絡的1月銅期貨也一度漲2.2%至人民幣59,500元，為2011年9月來新高，終場收漲1.8%，報人民幣59,260元。這兩種期貨都有望連七周上漲。

其他金屬行情也走揚，倫敦3個月鋁期貨一度漲1.2%至每噸2,078美元，新加坡鐵礦砂期貨一度漲破每噸160美元，為2013年來最高。

商品經紀商Marex Spectron的交易員史泰布蘭指出，銅價將繼續走高，需求很熱絡、庫存很低，而且又有大量流動性湧入。

高盛指出，大宗商品市場正出現正面循環，美元貶值、新興市場成長已驅使商品進入結構性的牛市。高盛商品研究主管柯里（Jeff Currie）說：「所有超級景氣循環的跡象均已浮現。」

根據高盛，銅價這波漲勢的主因為各國同步推出強力的刺激措施，聚焦於財富重分配與再生能源，在加上再生能源以外的商品供應支出低迷，這波需求成長在可預見的未來將持續使市場供應緊俏。

貝萊德指出，銅價將在這波循環高點漲至歷史新高。愈來愈多分析師預期，銅價有望超越2011年初觸及的每噸逾10,000美元。

彭博策略師認為，全球日益重視環境、社會及公司治理（ESG），再加上美國總統當選人將更偏重去碳化與電氣化等因素，預料將推升銅的需求，近期而言，銅價將受到供應緊俏與需求強勁的支撐。

中國大陸相對成功地控制住新冠易情，且新冠疫苗問世也助長明年經濟成長的樂觀氛圍，正帶動從鐵礦砂到石油等工業商品全面走高，銅價的漲勢尤其驚人，而且這種工業金屬又有期他因素吸引長期投資人，包括能源轉型的需求利多等。