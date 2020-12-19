錢進新興市場 股優於債

投資人本季以來積極「錢」進新興市場，湧向新興市場的速度為2013年來最快。貝萊德、摩根大通及瑞士銀行等全球各大基金經理人更普遍認為，2021年新興股市的表現將超越新興債市，成為投資人的首選，主因明年新冠肺炎疫情過後全球經濟將迅速復甦，新興股市將能提供比債市高得多的報酬。

金融時報指出，國際金融協會（IIF）的數據顯示，11月外資已投資新興市場債券近370億美元，新興股票也吸引400億美元的外資。IIF首席經濟學家維賈斯指出，本季流入新興資產的資金額，為2013年第1季以來最多。

彭博資訊指出，全球資金已經開始湧入新興股市的原因，包括美國總統當選人拜登勝選，加上新冠病毒疫苗問世，過去六周來股市ETF淨流入的資金額高達債市基金的五倍。

瑞銀新興市場經理人包利格指出，「每一種標準模型都顯示，2021年新興股市表現將優於債市。我們的核心預測是全球經濟活動將恢復正常，經濟成長以及與景氣循環高度相關的市場將迎頭趕上」。他說，新興股市將有二位數的報酬率，價值股未來六個月可能上漲20%，而美元債券的報酬率僅約3%左右。

過去十年來，債市一直是新興市場獲利最高的資產，新興股市表現遠遜，但基金經理人認為，未來情況將會改變。

預料明年上市公司的每季的獲利成長率將達11年來高點，而債券殖利率將降到空前低點；預料新興市場本地貨幣與美元債券的平均殖利率約3.5%，比股市殖利率低出3個百分點；加上企業獲利成長，而各國政府負債達到空前水準，投資人將發現持有股票更有利可圖。

貝萊德2021投資展望建議投資人「加碼」新興股市，認為當全球景氣復甦時新興股市「受益潛力雄厚」，對新興債市則主張「中性」布局。

摩根大通也持類似看法，表示新興股市的表現空間優於債市，因為「明年全球經濟成長將超過趨勢水準，可能對景氣循環敏感度較高的新興資產較為有利」。

分析師指出，消費回升是新興股市最佳賣點；而且明年景氣復甦後可能加重通膨壓力，壓低債券的實質殖利率，使債市展望受限。