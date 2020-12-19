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美38州聯手 控告Google壟斷
美國多達38個州的檢察長17日聯手對Google提起反托辣斯訴訟，指控Alphabet公司旗下的這個部門透過反競爭協議和作為，非法壟斷網路搜尋和搜尋廣告業務市場。這是Google過去兩個月內在美國所面臨的第三起反壟斷訴訟。
不到一天前，德州和另外九個州才對Google濫用在數位廣告市場的獨占地位、且向出版商收費過高，提起訴訟；而在不到兩個月前，司法部與11個州共同提告，聲稱Google違法鞏固自家搜尋引擎在智慧手機上的壟斷地位。
17日的訴訟以亞利桑納、科羅拉多州、愛荷華州、內布拉斯加州、紐約州、北卡羅萊納州、田納西州及猶他州等八個州為首，主張近似於司法部10月20日的訟案，但又更進一步增加指控說，Google阻擋來自旅遊、家居裝飾和娛樂領域專業引擎的搜尋結果、或降低其排名。
這反映了Yelph和Tripadvisor在內的專業數位資訊提供商一直以來抱怨的事：業務遭Google阻礙，導致成長受限。兩家公司都盛讚此一反壟斷訴訟。科羅拉多州表示，正尋求將兩案合而為一。
訴狀也指控，Google尋求阻礙可能吸走搜尋流量、與運用新科技或專業服務賺取贏收的對手加入競爭，以合約要求或其他行動，確保手機、語音助理、聯網汽車等科技都使用Google搜尋。
這38個州的訟案請求法院下令，採取能防範Google破壞競爭的行動，「包括但不限於結構性的資產剝離」，但未指明尋求哪一類型的事業分拆。
Google已表示，聯邦政府的訴訟和以德州為首的訟案有嚴重瑕疵，認為自己憑能力競爭，因為消費者優先選擇產品而維持優勢地位。
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