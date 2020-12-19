疫情摧毀通膨希望 日銀檢討貨幣政策

日本銀行（央行）已開始全面重新審視貨幣政策，是2016年來首見，因為新冠肺炎疫情已摧毀日銀達成通膨率2%目標的希望。分析師認為，日銀此舉也是為跟上歐美央行的腳步。

日銀18日一如市場預期，宣布貨幣政策按兵不動，且讓一系列減輕企業資金壓力的措施延長半年，但日銀也意外表示，將探索其他能讓政策「更有效且可長可久」的方式，預計明年3月發布政策評估報告。

日銀總裁黑田東彥強調，央行只是要微調市場操作方式，未計劃改變殖利率目標或放棄負利率，「不會弱化貨幣寬鬆力道」。日本11月核心消費者物價指數（CPI）比去年同期下跌0.9%，是2010年9月來最大跌幅，加深通縮再現的疑慮。

金融時報指出，日銀這項決定凸顯該央行對今年經濟可能再陷通縮感到憂心。