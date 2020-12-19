聽新聞
test
0:00 / 0:00
FedEx成本升 衝擊股價
聯邦快遞（FedEx）上季獲利與營收都優於預期，但成本大增卻衝擊利潤率，引發投資人質疑這家物流業者是否仍能從包裹交付熱潮中受惠，該公司股價18日早盤應聲跌逾3%。
聯邦快遞17日公布，止於11月底的年度第2季（上季）淨利幾乎比一年前倍增至12.3億美元，經調整後每股盈餘為4.83美元，營收則成長19%至206億美元，均優於市場預估，主要受惠於聯邦快遞調漲運費、及運送包裹量暴增，幫助抵銷了把電商商品送到各戶門口的成本。
聯邦快遞表示，雖然整體環境仍不確定，但預期今年度下半年盈餘將繼續成長。
運送多數美國電商包裹的Ground部門，上季日均運送包裹量躍增29%至1,230萬件，但利潤率為7.5%，低於前一季的11.8%，薪資支出和運輸成本升高也拖累FedEx整體利潤率。該公司上季認列各類員工支出增加2.15億美元、及與新冠疫情相關的5,000萬美元成本。
聯邦快遞股價18日早盤重挫3.21%至282.89；該股今年來已大漲約90%
聯邦快遞的對手優比速（UPS）也面臨相似情況。優比速10月時警告，成本已升高，導致股價一度大跌。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言