FedEx成本升 衝擊股價

聯邦快遞（FedEx）上季獲利與營收都優於預期，但成本大增卻衝擊利潤率，引發投資人質疑這家物流業者是否仍能從包裹交付熱潮中受惠，該公司股價18日早盤應聲跌逾3%。

聯邦快遞17日公布，止於11月底的年度第2季（上季）淨利幾乎比一年前倍增至12.3億美元，經調整後每股盈餘為4.83美元，營收則成長19%至206億美元，均優於市場預估，主要受惠於聯邦快遞調漲運費、及運送包裹量暴增，幫助抵銷了把電商商品送到各戶門口的成本。

聯邦快遞表示，雖然整體環境仍不確定，但預期今年度下半年盈餘將繼續成長。

運送多數美國電商包裹的Ground部門，上季日均運送包裹量躍增29%至1,230萬件，但利潤率為7.5%，低於前一季的11.8%，薪資支出和運輸成本升高也拖累FedEx整體利潤率。該公司上季認列各類員工支出增加2.15億美元、及與新冠疫情相關的5,000萬美元成本。

聯邦快遞股價18日早盤重挫3.21%至282.89；該股今年來已大漲約90%

聯邦快遞的對手優比速（UPS）也面臨相似情況。優比速10月時警告，成本已升高，導致股價一度大跌。