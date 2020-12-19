聽新聞
test
0:00 / 0:00

FedEx成本升 衝擊股價

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電

聯邦快遞（FedEx）上季獲利與營收都優於預期，但成本大增卻衝擊利潤率，引發投資人質疑這家物流業者是否仍能從包裹交付熱潮中受惠，該公司股價18日早盤應聲跌逾3%。

聯邦快遞17日公布，止於11月底的年度第2季（上季）淨利幾乎比一年前倍增至12.3億美元，經調整後每股盈餘為4.83美元，營收則成長19%至206億美元，均優於市場預估，主要受惠於聯邦快遞調漲運費、及運送包裹量暴增，幫助抵銷了把電商商品送到各戶門口的成本。

聯邦快遞表示，雖然整體環境仍不確定，但預期今年度下半年盈餘將繼續成長。

運送多數美國電商包裹的Ground部門，上季日均運送包裹量躍增29%至1,230萬件，但利潤率為7.5%，低於前一季的11.8%，薪資支出和運輸成本升高也拖累FedEx整體利潤率。該公司上季認列各類員工支出增加2.15億美元、及與新冠疫情相關的5,000萬美元成本。

聯邦快遞股價18日早盤重挫3.21%至282.89；該股今年來已大漲約90%

聯邦快遞的對手優比速（UPS）也面臨相似情況。優比速10月時警告，成本已升高，導致股價一度大跌。

電商 疫情 薪資

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

聯邦快遞上季營收亮眼 但成本持續升高拖累盤後下跌

直播電商監管 取證APP揪非法

臺中市打造育兒宜居城，推動公幼倍增計畫獲中央肯定

相關新聞

美元指數明年恐下探88

DXY美元指數在貶破90後，市場預期美元將續貶，分析師預估美元指數明年第1季將下探至88，美元兌日圓則可能在明年貶破10...

美38州控壟斷 谷歌2個月第三度挨告

美國卅八個州和領地十七日在華府聯邦法院對網路搜尋引擎巨擘谷歌（Google）提起訴訟，指控谷歌壟斷市場，侵害消費者及廣告...

美超級星期六 1.5億人將血拚

調查顯示，今年超過1.5億名美國民眾，都將在耶誕節前最後一個周六的「超級星期六」（今年為19日），採買耶誕禮物，比去年增...

國際銅價行情 進入新一波長多

國際銅價18日盤中漲破每噸8,000美元，衝上2013年來最高價位，主因為美國刺激計畫談判進展以及中國的復甦提振需求前景...

美限制陸企 政府內部激辯

知情人士透露，美國財政部計劃發布實施指引，以釐清最近禁止美國投資人購買部分陸企股票的行政命令，卻在川普政府內部引發激烈爭...

亞幣升不停 央行頭痛

美元對亞洲貨幣貶勢迄無減弱跡象，各國央行雖積極阻升本國貨幣，但根本無力阻擋，還擔心大力干預匯市將被美國指為「操縱」匯率，...

錢進新興市場 股優於債

投資人本季以來積極「錢」進新興市場，湧向新興市場的速度為2013年來最快。貝萊德、摩根大通及瑞士銀行等全球各大基金經理人...

疫情摧毀通膨希望 日銀檢討貨幣政策

日本銀行（央行）已開始全面重新審視貨幣政策，是2016年來首見，因為新冠肺炎疫情已摧毀日銀達成通膨率2%目標的希望。分析...

美38州聯手 控告Google壟斷

美國多達38個州的檢察長17日聯手對Google提起反托辣斯訴訟，指控Alphabet公司旗下的這個部門透過反競爭協議和...

蘋果Apple Pay 也被盯上

在新冠疫情大幅加速民眾使用非接觸支付之際，蘋果公司下一場反托辣斯戰役，可能就是捍衛旗下的支付服務Apple Pay。

FedEx成本升 衝擊股價

聯邦快遞（FedEx）上季獲利與營收都優於預期，但成本大增卻衝擊利潤率，引發投資人質疑這家物流業者是否仍能從包裹交付熱潮...

專家：拜登可能成為美國史上最偉大總統之一

商業內幕網站報導，美國德州南方衛理會大學總統史研究中心創始主任恩格爾（Jeffrey A. Engel）認為，美國總統當...

熱門新聞

氣噗噗！傳川普1月20日拒離白宮 「他真的相信總統位子被偷走」

慎入！新品種「地表最醜」蘭花曝光 聞起來卻很香

再紅都沒用！日本動畫師曝業界辛酸：做到住院 領得比超商員工少

「殭屍裘莉」被判刑後獲釋 露面認照片都修圖加化妝

佛里曼：美國需要「正常」的總統，拜登上任應先做這兩件事！

凱特、梅根誰才是時尚女王？結果令人驚奇

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。