美超級星期六 1.5億人將血拚

調查顯示，今年超過1.5億名美國民眾，都將在耶誕節前最後一個周六的「超級星期六」（今年為19日），採買耶誕禮物，比去年增加200萬人，為寫下四年來次高，且消費金額將比去年多，但這也讓物流業者承受額外壓力。

全美零售協會（NRF）17日發布的調查指出，逾1.5億美國民眾計劃在「超級星期六」血拚，略高於2019年的約1.48億人，這是NRF自2016年開始追蹤這天以來的次高數據。這份報告是NRF與Prosper Insights & Analytics從11月25日至12月4日進行，訪調全美8,092名消費者。

NRF主席兼執行長夏伊表示，消費者今年提早邁入年底購物季，他們分散了購物時間，並把握當地社區與全國性品牌零售商推出的優惠活動；去年的「超級星期六」距離耶誕節僅有四天，今年則有將近一周時間。

顧問公司Customer Growth Partners總裁強森預期，今年的超級星期六消費者將花費361億美元，高於去年的344億美元；這個金額包括線上線下消費，但不計汽車經銷商、加油站及餐廳的銷售額。相較之下，今年黑色星期五的銷售額為297億美元。

NRF的調查也顯示，為了在「超級星期六」避開人潮熙來攘往的購物中心與商店，高達42%的消費者只打算在線上購物。此調查涵蓋計劃在實體門市或網路購物的消費者。

隨著計劃在本周末採買耶誕禮物的消費人數創高，零售業及優比速（UPS）與聯邦快遞（FedEx）等物流業者面臨額外壓力，原因是疫情期間湧入的網路訂單已經讓他們應接不暇。部分業界專家指出，物流業將在年底購物旺季迎來「物流之亂」（shipageddon）。

為了讓優比速、聯邦快遞及美國郵政總局（USPS）在24日前交貨，15日（周二）是美國標準平面快遞的正式截止日期，此後快遞的附加費用將飆漲。儘管如此，由於貨運量過高，在接下來幾天購物的消費者可能面臨無法及時收到貨物的風險。

包裹遞送研究公司SJ顧問集團總裁金德爾表示，從感恩節到耶誕節，總計每日有高達700萬個包裹面臨延誤。