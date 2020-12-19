蘋果Apple Pay 也被盯上

在新冠疫情大幅加速民眾使用非接觸支付之際，蘋果公司下一場反托辣斯戰役，可能就是捍衛旗下的支付服務Apple Pay。

金融時報報導，歐盟執委會今年6月正式針對Apple Pay議題，對蘋果展開反托辣斯調查。荷蘭當局本月也對此進行調查。澳洲央行總裁洛威日前表示，蘋果的支付方式「正帶來競爭議題」。

Apple Pay的潛在競爭議題，主要是蘋果如何藉由iPhone與Apple Watch上的近距離無線通訊（NFC）技術，阻擋對手使用感應式付款。

前佛州聯邦檢察官歐斯本表示，「對使用這種科技來進行支付服務的消費者而言，蘋果僅給予一個選項，勢將引起監管單位的注意」。

蘋果聲稱，這樣的限制是基於安全考量。蘋果支付事業負責人貝里12月向歐盟執委會表示，蘋果想保障用戶資料的隱私。

另一個議題是，Apple Pay的應用程式Wallet，會預先安裝在iPhone上，無法像PayPal等其他支付工具一樣可以移除，且蘋果還一直鼓勵手機用戶使用。

Apple Pay目前正迅速成長，因為消費者在疫情期間較不願意接觸按鈕或用現金交易。創投公司Loup Venture分析師估計，如今已有5.07億名iPhone用戶開通Apple pay，相當全球約一半iPhone用戶。