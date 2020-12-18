美股早盤狹幅波動 將入標普500的特斯拉再刷新高

美股三大指數18日早盤在歷史新高附近盤旋，市場持續關注美國國會新冠肺炎紓困案的最新進展。不過特斯拉（Tesla）在納入標普500指數前夕再創新高。

道瓊工業指數以小漲開出，但之後就在平盤上下0.3%的區間波動，標普500和那斯達克綜合指數的狀況也類似。

費城半導體指數最新跌0.3%、台積電ADR跌0.6%。

紐約三大指數昨（18）日都收在歷史新高，原因是新冠肺炎疫苗上市，而且華府更接近達成刺激方案協議。

參議院多數黨領袖麥康諾18日表示，已更接近達成一項跨黨派和參眾兩院的共識，國會「很有可能」在本周末持續協商。

此外，電動車大廠特斯拉將在18日收盤後納入標普500指數，早盤一度漲逾4%，報每股684美元，再刷歷史新高。