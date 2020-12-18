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路透：羅斯證實 美國把中芯國際納入黑名單

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
路透報導，美國商務部長羅斯18日接受電視台訪問時證實，美國將把數十家中國大陸公司納入貿易黑名單。 路透社
路透報導，美國商務部長羅斯18日接受電視台訪問時證實，美國將把數十家中國大陸公司納入貿易黑名單。 路透社

路透報導，美國商務部長羅斯18日接受電視台訪問時證實，美國將把數十家中國大陸公司納入貿易黑名單，其中包括中國頂尖晶片製造商中芯國際（SMIC），且中芯11個關係企業也一併納入，以阻止他們取得更先進的美國技術。

【中央社／華盛頓18日綜合外電報導】

美國商務部（Department of Commerce）今天宣布把中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）列入貿易黑名單。

根據商務部聲明，把中芯國際列入黑名單的原因，在於「中芯國際與中國軍工集團重要實體間存在活動的證據」。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）今天接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時還說，商務部也把中芯國際11家附屬機構列入黑名單，以防它們取得更先進的美國技術。

此舉被視為美國總統川普（Donald Trump）在任期即將結束前，強化其「對中國硬起來」（Tough-on-China）政策的最新作為。

羅斯表示，美國這次總共會把77家公司及其附屬機構列入貿易黑名單。

中芯 黑名單

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