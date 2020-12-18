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公關危機下 華為法德邊界設廠

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圖／德國之聲提供
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根據挪威網路新聞媒體Nettavisen，挪威滑雪名將約豪格(Therese Johaug)因為與華為合作招致批評，在12月18傳出解除合作關系。

華為宣布，這個決定立即生效，主要是希望約豪格能「集中精力做一個世界上最好的越野滑雪者」。

約豪格的經紀人恩斯特 (Jørn Ernst)則表示感謝華為願意讓約豪格全神貫注於體育事業，但他並沒有對事件做進一步評論。

12月10日法國球星格裡茲曼 (Antoine Griezmann)才因為強烈懷疑華為協助開發侵害維族人權的「維吾爾族警報」軟體，宣布終止與華為合作。

更早之前在8月，瑞典當紅流行歌手萊森 (Zara Larsson)，也以「不支持中國正在做的事」為由解除與華為的合約。

美國持續指控其華為5G設備有間諜風險，表示北京可以通過其設備來窺探語音和數據流量。華為也被指控協助北京監控維吾爾族穆斯林。

雖然華為反駁這些指控不實，但包括法國在內的越來越多的國家已經限制甚至直接禁止華為設備，但這沒有阻止華為在歐洲發展的決心。

華為周四 (12月17日)表示，將在法國開設手機網絡設備制造廠，這是華為首次在海外設立此類工廠。

根據法新社，華為估計將投資至少2億歐元（約2.45億美元）。這個位於法國東部城鎮布魯馬特的工廠開始運轉後，初期將創造300個工作崗位，目標是每年為歐洲市場生產10億歐元的設備。

這個工廠設在法德邊境，該公司在一份聲明中說：「隨著這個工廠建在歐洲的十字路口，華為將加強在歐洲大陸本已豐富的業務：23個研發中心、100多所合作大學、3100多家供應商和一條有效的供應鏈。」

鄒宗翰/張慈 (法新社等)

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