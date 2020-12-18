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再紅都沒用！日本動畫師曝業界辛酸：做到住院 領得比超商員工少

聯合新聞網 / 綜合報導
「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」大賣，卻也改變不了日本動畫界的嚴苛環境。圖為東京行人經過戲院海報前。法新社
「鬼滅之刃劇場版 無限列車篇」大賣，卻也改變不了日本動畫界的嚴苛環境。圖為東京行人經過戲院海報前。法新社

人氣動漫「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」在台日上映後票房屢創紀錄，然而儘管日本動畫在全世界大紅大紫，動畫從業人員卻沒有獲得相應的待遇。最近就有前動畫師出面控訴，指出動漫職場實在太過壓榨。

根據日本媒體「日刊SPA!」報導，一位前動畫畫師「中村大吾」日前受訪，表示現在動畫作品無論多紅，賺的錢也是進到動畫公司老闆或製作人等人的口袋，其他人則多半過著高工時，卻領不到多少薪水的生活。

中村以自己為例，表示過去他剛進動畫公司時，一個月要工作高達400個小時，而且在以量計價的算法下，一個月最多也只賺到17萬日幣（約相當於新台幣46360元）。且高工時的工作環境，令他因過勞緊急送醫住院，並萌生了退出業界的想法。

中村目前另外已從事其他正職，不過仍會接動畫公司的案子打工。他表示，現在畫一個鏡頭的行情價是4000日幣（約相當於新台幣1090元），但工作時間會受到作畫難易度影響，有時甚至要整整兩天的工作天才能完成，換算下來時薪根本少得可憐。

媒體調查後也發現，現在動畫從業人員的平均薪資也不過20萬日幣（相當於新台幣54542元），待遇甚至遠不如超商新人員工平均的22萬日幣（相當於新台幣59996元）。

面對如此嚴苛的工作環境，網友們也紛紛表示同情，認為「單價太便宜了，遲早技術外流到其他國家」、「這樣的業界黑暗面就應該被公開」、「和以前相比，聲優、演員等職位待遇都提升很多，但是底層工作人員卻沒甚麼變」。

日本 動畫 職場 鬼滅之刃

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