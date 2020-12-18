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銅價逼近8,000美元 油價漲至2月來最高、金價也漲

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

銅價延續向每噸8,000美元邁進的漲勢，油價漲至2月以來最高價位，美國國會議員正在討論一項抗疫紓困方案，可能在更廣泛疫苗接種之前為需求提供短期提振，金價也漲至一個月高位。以下是整理自彭博的商品行情：

●銅價逼近8,000美元

倫敦時間下午5:51，倫敦金屬交易所銅價上漲1.1%，收於每噸7,920美元，為2013年2月以來最高收盤價。銅價上一次達到8,000美元是在2013年初。

有些分析師將今年的漲勢與2000年代初的情況相提並論，當時中國的需求激增推動大宗商品啟動了一輪超級牛市周期。隨著全球在綠色能源基礎設施這個高耗銅產業上的支出必將激增，一些投資者表示，銅價有望突破上一輪多頭觸及的每噸10,100美元以上的歷史高位。

有一些分析人士認為銅價漲勢似乎難以為繼；凱投宏觀預計，隨著中國需求降溫，明年銅價將下跌。不過，分析師 也承認，在全球轉向低碳能源的情況下，金屬市場可能會進一步走高。

參議院多數黨領袖麥康諾表示，兩黨協議「似乎近在眼前」，但可能需要在周末繼續工作才能在國會兩院獲得通過。

美國股市維持溫和漲勢，觸及歷史新高，之前公佈的數據顯示勞動力市場進一步放緩，強化了人們關於國會領導人將就聯邦支出達成協議的預期。

「美國政客們在期待已久的Covid-19救濟計畫上加快行動，因此投資人希望這將為銅提供新的動力，」 ING Bank的高級大宗商品策略師Wenyu Yao在一份報告中表示，「在短期內，美國可能出台的刺激計畫以及中國需求強勁等宏觀利好因素將支持銅價」。

●油價上漲

美國基準原油期貨周四上漲1.1%， 「刺激是一大推動力，」Tradition Energy董事Gary Cunningham說，「當我們看到國會通過更多的刺激資金時，帶給美國經濟狀況的改善更多的確定性，人們重新獲得了更多的可支配支出」。

1月交割西德州中級原油（WTI）上漲54美分，結算價每桶48.36美元。 2月交割布蘭特原油上漲42美分，收於每桶51.50美元，為3月初以來最高價位。

●黃金觸及一個月高位

「目前市場走勢完全是基於對刺激措施的預期和昨天鮑爾的講話：給人感覺黃金又要受青睞了，」RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn 表示。「每年這個時候，黃金通常都會開始上漲，直到次年2月初為止。這種季節性行情，加上即將到來的刺激措施，以及聯儲會帶來的大力支持--對黃金多頭而言多少變成了一場完美風暴」。

「聽完Fed的觀點，現在很明顯黃金價格可能繼續上漲，因為Fed根本不急於近期內做任何事，」Ava Trade首席市場分析師Naeem Aslam表示。 「因此到目前為止，黃金價格阻力最小的方向是上漲」。

紐約時間14:20，現貨黃金上漲1.1%，至每英兩1,885.90美元，此前曾觸及11月16日以來最高水平1,896.26美元。 今年以來上漲24%，8月在2,075美元上方創紀錄新高。

2月交割黃金期貨價格上漲1.7%，結算價報每英兩1,890.40美元。

金價 油價 倫敦

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