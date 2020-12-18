快訊

白天出太陽高溫上看29度 今晚起北部天氣將驟變

台積電ADR下跌 較台北股價溢價仍逾15%

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四下1.2%收103.90美元，較台北交易股票溢價15.1%；聯電ADR大漲6.8%。費城半導體指數小漲0.2%。

美國股市三大指數周四都收在歷史新高水準，投資人對即將公布新一輪新冠肺炎疫情刺激法案更加樂觀，讓市場忽略疫情帶給經濟的影響。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.6%，報3,722.48點。道瓊工業指數漲148.83點，漲幅0.5%，報30,303.37點。那斯達克綜合指數上漲0.8%，報12,764.75點，連續三天創新高。

台灣加權股價指數昨天跌45.53點收14,258.93點。台積電跌0.4%收508.00元。聯電漲2.6%收46.05元

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 80.76 +0.88 79.50 1.59

中華電 CHT 108.99 -0.08 109.50 -0.47

台積電 TSM 584.75 -1.24 508.00 15.11

聯電 UMC 47.50 +6.84 46.05 3.15

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 疫情 紐約

延伸閱讀

西進半導體廠 適用當地免稅

台積電「秒填息」 外資轉賣

期貨商論壇／永續期 交易門檻低

台積電收黑 外資賣超843張

相關新聞

美元指數貶破90 兩年半新低

DXY美元指數17日盤中貶破90大關，為2018年4月來首見，促使國際油、金價格走揚，主要貨幣匯率也攀升。分析師認為，美...

紓困案通過在望 股指全面登新高

華府可望在2020年底前達成全新財政紓困案，股市收在新高紀錄水平。

Google涉壟斷廣告市場 挨告

以德州為首的美國十名共和黨籍州檢察長，16日聯合對Google提出反托辣斯訴訟，控告這個搜尋引擎巨人非法壟斷數位廣告市場...

華為5G設備 德國有望放行

德國內閣通過一項新的資訊科技（IT）法案，讓國內電信商使用華為的5G電信設備更邁進一步，但同時設下嚴苛條件，使政府有權可...

Fed：美股未過高 不須太警戒

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，在當前低利率環境下，股票估值可能不像乍看之下那樣過高，「還不需要太過警戒」。專家則指出...

Fed暗示延長購債 利率不變

美國聯準會（Fed）決議維持利率水準及每月購債規模不變，也未調整購債組合，以壓低長債殖利率，但調整前瞻指引措辭，暗示購債...

Fed決策關鍵字：「實質進展」

經濟學家認為，美國聯準會（Fed）這次決策的最重要關鍵字，並非來自最新經濟預測、最新利率點狀圖、或是主席鮑爾在記者會上的...

鮑爾一記懸空踢 把球交還給國會

美國聯準會（Fed）本周決議維持利率不變，既未擴大購債規模，也未實施「扭轉」操作以壓低長債殖利率，顯然Fed充分了解到本...

彭博：對亞洲經濟體大開綠燈

美國聯準會（Fed）本周決議不會在短期內退出超寬鬆的貨幣政策，且拉高緊縮貨幣政策的門檻，讓亞洲各國央行至少多了一年的自由...

比特幣站上23,000美元

比特幣17日盤中漲破23,000美元，為歷來首見，且單日接連漲破21,000、22,000、23,000等三個整數關卡，...

南韓下修明年經濟預測

南韓政府下修2021年經濟成長預測，並矢言支持勞工和出口商，因為新冠肺炎疫情復熾使經濟復甦延後，並且迫使政府繼續提供財政...

新興市場展望 泰俄最看好

根據彭博資訊對17個開發中國家所做的研究，泰國和俄羅斯在2021年新興市場預期表現排名中高居一、二名，成為投資人首選的新...

熱門新聞

影／差1度才停課！俄羅斯學校零下51度照常上課

拿坡里聖血「無法液化」 信徒擔憂恐是來年惡兆

電動車電池成本首見降至100美元／kWh以下！但有玄機

撿到龍涎香？她拿熱針「驗貨」秒變火球 真相讓她嚇壞了

不快樂就離職...日男「什麼都不做」大爆紅 妻子還發聲力挺

Pornhub刪片是印度神童預言的大災難？ 即將來的「這兩天」才是關鍵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。