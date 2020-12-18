台積電ADR下跌 較台北股價溢價仍逾15%
台積電ADR周四下1.2%收103.90美元，較台北交易股票溢價15.1%；聯電ADR大漲6.8%。費城半導體指數小漲0.2%。
美國股市三大指數周四都收在歷史新高水準，投資人對即將公布新一輪新冠肺炎疫情刺激法案更加樂觀，讓市場忽略疫情帶給經濟的影響。
紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.6%，報3,722.48點。道瓊工業指數漲148.83點，漲幅0.5%，報30,303.37點。那斯達克綜合指數上漲0.8%，報12,764.75點，連續三天創新高。
台灣加權股價指數昨天跌45.53點收14,258.93點。台積電跌0.4%收508.00元。聯電漲2.6%收46.05元
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 80.76 +0.88 79.50 1.59
中華電 CHT 108.99 -0.08 109.50 -0.47
台積電 TSM 584.75 -1.24 508.00 15.11
聯電 UMC 47.50 +6.84 46.05 3.15
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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