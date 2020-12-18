聯邦快遞延長收附加費

全球最大空運業者聯邦快遞公司（FedEx）宣布將無限期延長一些服務附加費，以因應包裹量激增和貨運成本攀升的情況。

根據聯邦快遞網站上公布的價格，自1月18日起一直到另行通知為止，該公司將對特大件包裹加收30美元費用；對於需額外處理其物品的包裹，則將加收3美元費用；SmartPost輕件包裹則將額外收取75美分。

在包裹運送需求可望維持強勁的情況下，FedEx的附加費延長至1月中旬以後的決定，無異加重了零售商和其他託運業者的壓力。總部在亞特蘭大的顧問公司Spend Management Experts創辦人哈伯表示，優比速（UPS）可能跟進，延長收取附加費的期間。

儘管聯邦快遞1月起加收的費用，將低於年底假日購物旺季所收的費用，但這次延長收費期間卻打破了在旺季後不額外收費的慣例。這是因為新冠疫情引發網購消費潮，導致線上訂單的貨運需求暴增，聯邦快遞和優比速已不斷調整運送策略，以處理創紀錄的包裹量。

聯邦快遞在其網站上表示：「在這個假期旺季，旗下物流網絡的運能需求非常高，而且營運成本都在增加，我們預期包裹貨運量在新年期間將激增。」