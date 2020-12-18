新興市場展望 泰俄最看好

根據彭博資訊對17個開發中國家所做的研究，泰國和俄羅斯在2021年新興市場預期表現排名中高居一、二名，成為投資人首選的新興市場，台灣與南韓排名並列第三，都遙遙領先敬陪末座的中國大陸。

彭博依據11項經濟與金融表現指標，評比17個新興市場2021年的展望。結果，泰國奪魁，靠紮實的外匯存底與吸引投資資金流入的潛力勝出。排名第二的俄羅斯對外收支帳和財政狀況俱強，盧布價值被低估也是助因。

此外，台灣與南韓整體排名並列第三，但台灣2021年國內生產毛額（GDP）成長率預估可達3.4%，比南韓的3.2%更勝一籌。

相形之下，中國大陸2021年GDP預估成長率可達8.1%，僅落後印度的9%，但整體排名第17吊車尾，顯示明年整體表現可能未達市場甚高的期待。巴西排名16，是倒數第二名，主因是預算赤字日增和債務顧慮。

這項調查報告指出，根據各種指標，許多新興市場經濟體明年可望收復一些經濟損失，穩健的外匯存底，特別在亞洲，提供外部衝擊的緩衝；但債務相對於GDP的比率居高不下，對經濟和金融穩定形成風險，值得密切關注。

今年開發中國家資產價格可望連續第二年收漲，歸功於為抗疫祭出規模空前的貨幣與財政刺激措施。隨著全球經濟復甦，美國聯準會維持利率低點，明年風險性資產可望續漲，反映估值和實質報酬率吸引外資捧場。

新興市場復甦步調不一，但疫情控制得當、推出大規模刺激、對疫情衝擊最大產業曝險較低，且較不倚賴外資的經濟體，明年表現可望更出色。