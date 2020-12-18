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南韓下修明年經濟預測

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電

南韓政府下修2021年經濟成長預測，並矢言支持勞工和出口商，因為新冠肺炎疫情復熾使經濟復甦延後，並且迫使政府繼續提供財政刺激。

在南韓面臨第三波疫情之際，企劃財政部17日預估，明年國內生產毛額（GDP）將成長3.2%，低於原預估的3.6%；今年經濟將萎縮1.1%，是1998年來最大減幅。

企劃財政部次官金容範表示：「為達成我們的首要目的─快速、強勁的復甦，以及恢復充滿活力的經濟─我們將像今年一樣，維持擴張性總體經濟政策。」

企劃財政部說，2021年度財政預算為創紀錄的558兆韓元（5,100.4億美元），並預計上半年支出63%，以帶動經濟成長 。

南韓政府為了提振民間消費，將把購車的30%消費稅減免延長至明年6月。南韓當局也計劃把明年投資計畫的規模擴大至110兆韓元（1,000億美元），使資金投入公共住宅、鐵路及港口，以幫助企業存活下來，並保住民眾的就業。政府還將提供出口商超過225兆韓元的低利融資。

企劃財政部表示，隨著全球對記憶體晶片需求增加，預估明年南韓出口有望躍增8.6%，遠優於今年的萎縮6.2%。

南韓 疫情

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