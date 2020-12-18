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美元指數貶破90 兩年半新低

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美元指數（DXY）盤中跌破90關卡。（路透）
美元指數（DXY）盤中跌破90關卡。（路透）

DXY美元指數17日盤中貶破90大關，為2018年4月來首見，促使國際油、金價格走揚，主要貨幣匯率也攀升。分析師認為，美元指數跌破90後，跌勢才剛開始，將使人民幣、新台幣等亞洲貨幣遭遇更強升值壓力。

美元指數17日盤中貶0.6%至89.870，為兩年半以來新低，主因包括美國聯準會（Fed）重申將維持寬鬆貨幣政策、美國國會兩黨協商新一輪紓困案傳出進展、英國與歐盟有望針對貿易協議達成共識，以及美國新冠肺炎病故人數再創新高，都對美元造成壓力。

紐約黃金現貨盤中漲0.7%至每英兩18,877.55美元，為一周來高點，布蘭特原油2月期貨漲1.6%至每桶51.9美元，觸及九個月新高。英鎊盤中勁升0.8%至1.3623美元，為2018年5月來高點，歐元也升值0.4%至1.2244美元，澳幣升0.8%至0.7640美元，均為2018年4月來最高，日圓匯價則升至103.15日圓的九個月高點。

美元貶值與美國匯率報告因素也帶動亞洲貨幣攀升，泰銖匯價盤中升0.7%至29.823銖兌1美元，為一年來首度升破「30」大關；離岸人民幣匯率一度觸及人民幣6.5元，之後回落並區間整理，交易員認為是因有陸資大行購匯。

策略師認為，美元貶勢可能才剛開始，美元指數在貶破90後，已逼近2018年的低點88.253，根據技術指標，若美元指數跌破這個低點價位，可能會再貶15%至75，唯一問題在於可能貶太快了。彭博策略師指出，在美國公布匯率報告後，可能讓央行在干預匯市、調節新台幣匯價時更謹慎，新台幣匯率未來幾周將面臨更強升值壓力。新台幣匯率昨日貶值0.5分，收在28.481元，連四貶。不過盤中高點升抵28.116元，續創23年半新高，最多升值3.6角。

此外，美元貶值動能加強，可能意味離岸人民幣可能會持續高於6.5元價位，朝6.44元邁進。市場人士認為，在美國總統當選人拜登上台前，中國大陸不太可能大幅改變匯率政策，將繼續避免單向預期與過度升值。

美國國會代表正接近敲定規模約9,000億美元的紓困方案細節，預料將包含發放600-700美元的支票、並延長失業給付。歐盟英脫談判代表巴尼耶說，與英國的貿易談判已取得不錯進展。

台幣匯率 美國聯準會

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