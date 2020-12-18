比特幣站上23,000美元

比特幣17日盤中漲破23,000美元，為歷來首見，且單日接連漲破21,000、22,000、23,000等三個整數關卡，凸顯漲勢凌厲，隨著愈來愈多華爾街公司湧入比特幣，許多分析師預期比特幣價格還會進一步飆升。

彭博彙整的報價顯示，比特幣價格17日最高漲11.82%，達到23,712.33美元，今年來累計漲220%。

跡象顯示，資產管理公司和家族辦公室等長期投資人與量化基金都在比特幣這波漲勢扮演重要角色。

古根漢投資公司投資長麥納德說，比特幣的稀少性，加上Fed「大肆印鈔」，意味價格可能攀漲至約40萬美元。Saxo資本市場全球總體策略師范比德森說，比特幣價格走勢將從直線變成拋物線。加密幣交易平台Hxro執行長岡斯伯格說，若比特幣維持目前漲勢，36,000美元將是下個實際目標；若跌破13,800美元，代表將開啟另一波跌勢。