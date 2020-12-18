彭博：對亞洲經濟體大開綠燈

美國聯準會（Fed）本周決議不會在短期內退出超寬鬆的貨幣政策，且拉高緊縮貨幣政策的門檻，讓亞洲各國央行至少多了一年的自由發揮空間，能使利率水準更低、時間更長。但值得注意的是一旦Fed結束購債，升息的日子也就不遠了。

Fed的決策聲明把購債計畫與達成充分就業與拉升通膨掛鉤，表示現行QE措施不只是為因應疫情而採取的緊急做法，Fed不再強調「未來數月」將繼續購債，轉而表示在經濟與就業出現「實質進展」前都將購債，形同表明購債沒有期限，也提高緊縮貨幣政策的門檻。

彭博資訊亞洲經濟專欄作者莫斯認為，這項措辭調整對亞洲各國非常重要，因為這意味Fed將延長購債，既能緩和全球美元短缺壓力，又能確保美國公債市場的順利運作。Fed此舉等於是對印尼、菲律賓及南韓等亞洲新興經濟體大開綠燈，讓各國能進一步放鬆信用，也讓澳洲及紐西蘭等目前仍抗拒QE的國家，能在未來有必要時跟進實施。

亞洲最大風險之一，就是美國超寬鬆政策提前退場，從而導致資金從亞洲流向美國以追逐較高的報酬率，現在看來，Fed在2021年就退場的機率甚微。