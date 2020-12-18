鮑爾一記懸空踢 把球交還給國會

美國聯準會（Fed）本周決議維持利率不變，既未擴大購債規模，也未實施「扭轉」操作以壓低長債殖利率，顯然Fed充分了解到本身能做的已相當有限，於是鮑爾這次使出一記「懸空踢」，在球未落地時就直接踢給國會。

Fed能把美國經濟從新冠肺炎疫情泥淖中拖出，表現可圈可點，不僅把利率降到接近於零，大買公債及抵押擔保證券（MBS），甚至還成為公司債及市政債的靠山。

彭博資訊債市專欄作者查帕達（Brian Chappatta）指出，明眼人都了解Fed已沒有能力再做多少，因許多屋主、企業及地方政府都已利用當前的超低利率及門戶大開的資本市場，取得大量資金，就算再壓低長債殖利率，對經濟成長幫助也不大，只能把未來幾個月美國經濟的命運交到國會手中。

Fed目前沒有刻意壓低長債殖利率的必要，也不會有太大效果，由於股市迭創新高，且資本市場門戶大開，Fed只要維持貨幣政策不變，就等於是在被動地擴大寬鬆措施。

此外，目前經濟真正弱點在服務業，這些行業都涉及到人身接觸，這些行業並非靠寬鬆貨幣政策就能提振景氣，而是受疫情左右。

Fed這次稍微調整政策指引用語，以取得充裕空間，能監視未來幾年經濟復甦動向。

查帕達說，若美國長債殖利率回升到足以影響景氣復甦的水準，Fed才需要採取進一步寬鬆動作，但目前10年期殖利率還不到1%，因此現在還不是行動的時候。何況國會現在很有可能達成9,000億美元的新一輪支出計畫，因此Fed更不必急於出手。