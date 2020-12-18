臉書登報砲轟蘋果新規

科技巨頭臉書（Facebook）在多份報紙刊登全版廣告，對蘋果發動公關攻勢，宣稱蘋果即將推動的行動裝置軟體更新，將不利小企業。這項調整與資料蒐集和目標式廣告有關。

臉書16日在紐約時報、華爾街日報及華盛頓郵報刊登全版廣告，標題名為「我們與世界各地的小企業站在同一陣線，挺身對抗蘋果」，砲口對準蘋果iOS 14作業系統即將開放的更新作業，擔憂這項調整將限制臉書這類企業蒐集與用戶有關的數據，和限制業者投放目標式廣告。臉書先前向投資人說明，蘋果這項調整預計明年初上路，將非常不利臉書的營運，因臉書多數的廣告主都是小企業。蘋果當時反駁，指控臉書不重視用戶隱私。

臉書16日繼續砲轟蘋果，小企業計畫負責人李維說：「蘋果正在從事反競爭行為，利用對App Store的控制權來擴大自身營收，罔顧創作者和小企業。」

蘋果則捍衛自家的iOS系統更新，表示與用戶站在同一陣線。蘋果發言人說：「用戶有權知道他們的數據是何時被蒐集，及何時共享至其他應用程式（App）和網站—他們有權選擇是否允許這件事發生。」