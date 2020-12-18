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鋪設太平洋電纜受阻
知情人士透露，美國已向多個太平洋島國發出警告，讓華為參加海底網路光纖電纜鋪設作業，將威脅國家安全。美國貿易代表賴海哲罕見地接受媒體專訪時，也建議總統當選人拜登應繼續以關稅為籌碼，施壓中國大陸執行「第一階段」貿易協議，並且認為美國與歐盟的飛機補貼協議，應包括針對中國大陸的條款。
路透報導，美國今年7月已發出外交通告給密克羅尼西亞聯邦，表達對於允許華為等大陸業者參與海底光纖電纜鋪設的戰略憂慮。知情人士說，華為海洋已與法國阿爾卡特Submarine網路公司（ASN）、日本NEC，聯手競標世界銀行與亞洲開發銀行支持的海底光纖電纜鋪設專案，以幫助改善諾魯、密克羅尼西亞聯邦及吉里巴斯之間的網路通訊。
華府之前也對密克羅尼西亞聯邦與諾魯的發展部會，警告讓華為海洋參與這項計畫的隱憂。
此外，賴海哲15日接受路透專訪時，建議拜登應針對美中第一階段貿易協議，繼續對中國大陸施壓，「我認為，他們（中國）在某些部分做的相當不錯，其他部分則不」。他說，北京在採購承諾上的進度遠遠落後，部分原因是受到疫情影響，「我會用爭端解決程序來解決特定問題。我肯定會維持關稅」。
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