Google涉壟斷廣告市場 挨告

以德州為首的美國十名共和黨籍州檢察長，16日聯合對Google提出反托辣斯訴訟，控告這個搜尋引擎巨人非法壟斷數位廣告市場，涉嫌拉攏競爭對手臉書，以進行操縱廣告競價的交易。雪上加霜的是，知情人士透露，Google預計17日將面臨另一組檢察長提起的反托辣斯訴訟。

華爾街日報報導，根據向美國德州地區法院提告的訴狀，當臉書在2017年成為Google強勁的新對手，挑戰Google宰制已久的線上廣告市場。Google便向臉書提議，若臉書減少對Google的競爭行為，Google主導的廣告競價就保證給予臉書特別優待，當作回報。

根據這份訴狀，在這起涉嫌與臉書進行的交易中，Google內部使用的代碼參考電影「星際大戰」的角色。知情人士指出，這個代碼叫「Jedi Blue」，靈感來自星戰電影中的「絕地武士」（Jedi Knight）。

德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）聲明指出，「Google這個價值上兆美元的壟斷企業，公然濫用壟斷權力，誘使臉書高階主管同意一種會破壞競爭過程核心的協議方案」。

這起訟案尋求Google支付損害賠償金，並要求法院限制Google的行為，包括透過「分拆業務來修復相關市場的競爭狀況」。

這是美國主管機關對Google提起的第二樁重大訴訟，也是聯邦和州層級對科技大廠提起一連串訴訟的第4樁，目的在制止20年來這些網路平台遭控已顯著發展的所謂不良行為。

此外，路透引述知情人士報導，至少由36個州與地區檢察長組成的跨黨派團體，正準備另外立案，對Google提出第三樁反托辣斯訴訟，控告Google透過一套不正當、具排他性與環環相扣的商業協議，以阻擋競爭對手。