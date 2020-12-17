女力當家！巴黎女市長用太多女高官挨罰300萬卻很開心

巴黎女市長伊達戈（Anne Hidalgo）2018年任命11名女性出任市政府高層官員，男性只有5位，女性占比高達69%。法國公務部15日以女性高官太多，違反性別平等法為由，罰市政府9萬歐元（台幣307萬元）。根據法國2013年通過的一項法規，公部門管理階層的同性別主管不得超過六成。若以此標準，美國總統當選人拜登恐怕也有可能挨罰，他迄今已提名9名女性出任內閣要職，男性只有8位。

伊達戈15日在市議會表示，「我很高興宣布，我們被罰了。」她說，她得知被罰款的消息很開心，「市政府的管理階層突然變得太女性化」。

不過，她隨即一本正經地說：「這項罰款很荒謬、不公平、不負責任，而且危臉。法國女性應該被大力拔擢，各行各業的女性仍大幅落後男性。」