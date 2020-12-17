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不滿蘋果更新隱私政策 臉書大動作開批蘋果

中央社 / 舊金山16日綜合外電報導

社群媒體龍頭臉書（Facebook）今天對蘋果（Apple）開炮，指控這家iPhone製造商針對用戶個資蒐集的新透明措施，導致商家失去迫切需要的客戶。

法新社與科技新聞網站The Verge報導，兩家網路龍頭針對搭載追蹤透明功能的最新版iOS作業系統開戰，臉書認為，這種新功能將癱瘓提供定向廣告的能力。

臉書商業產品副總裁李威（Dan Levy）在視訊記者會上表示：「蘋果此舉，是利用對App Store（行動裝置應用程式商店）的控制進行反競爭行為，是犧牲創作者和小企業，圖利自家財務報表的行為。」

「這是攸關對全網路的控制，他們試圖掌控個人化廣告。」

針對臉書在報紙刊登廣告，還設立「為小企業發聲」（Speak up for small businesses）網頁的種種攻勢，蘋果不願評論。

但蘋果回應說，公司的新規定不要求臉書修改「追蹤用戶和創造定向廣告的作法」，而是要求臉書讓用戶在蘋果裝置上，對是否加入那些措施有所選擇。

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