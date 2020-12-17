電動車電池成本首見降至100美元／kWh以下！但有玄機
電動車媒體electrek報導，電動車電池成本首見降到100美元/kWh （約新台幣2,840元/kWh）以下。
然而，這是中國電動大客車電池組的價格。
汽車業一般認為，100美元/kWh是電動車要能對燃油車具成本競爭力的標準。
electrek今年稍早曾報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）內部有個Roadrunner專案，目標就是將動力電池成本降到100美元/kWh。
雖然電池成本降至100美元/kWh之下，不是在轎車類，但距離不遠。根據彭博能源財經（BNEF）的估計，2020年的平均電池成本是137美元/kWh，2023年將降到100美元//kWh。
值得注意的是，中國的許多電動大客車使用磷酸鐵鋰電池。而特斯拉中國製的Model 3 Standard Range Plus最近改用磷酸鐵鋰電池。
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