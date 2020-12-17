油、金雙漲 美上周原油庫存減少超乎預期

國際油價周三（16日）小幅走高，主要因為美國能源資訊署（EIA）報告顯示美國國內上周原油庫存下降超出預期，以及市場樂觀預期美國國會將通過新一輪的紓困方案。金價也因美國10年期公債殖利率回落而反彈；銅與多數基本金屬價格上漲。

●原油上漲

布蘭特原油上漲0.32美元，報每桶51.08美元。美國西德州原油上漲0.20美元，報每桶47.82美元。

EIA周三指出，截至12月11日當周，美國原油庫存減少310萬桶，至5億桶，減少程度大為超過路透訪分析師所預估的減少190萬桶。瑞穗能源期貨主管Bob Yawger說：「大家承受不了庫存再增加了。美國的紓困刺激方案兩黨國會協商傳出有實質進展，也產生支撐油價效果。」

Tortoise的投資組合經理人Rob Thummel表示：「美國原油出口反彈和進口大幅下降導致原油庫存減少」 。不過，「人們減少出門將影響汽油需求。」

亞洲由新冠疫情中復甦，引領了石油需求。實體原油價格上漲，透露出市場基本面好轉。印度和中國煉油廠的大量採購已經提升了俄羅斯、中東、拉丁美洲和美國的原油價格

●金價反彈

金價反彈，因為美國聯準會主席鮑爾強調了美國經濟需要財政政策支撐，且聯準會在通膨回到正常軌道之前，不會搶著升息。聯準會會議一開完時，金價最初下跌，之後鮑爾記者會談話後，10年期公債殖利率回落，才刺激金價上揚。高利率會降低黃金的吸引力。

BMO Capital Markets金屬衍生品交易主管Tai Wong說：「在鮑爾發表令市場安慰的談話後，黃金以V型反彈，強勁走高。」

紐約時間下午3:16，黃金現貨上漲0.4%至每英兩1,861.76美元；紐約商品交易所2月交割黃金期貨上漲0.2%，結算價每英兩1,859.10美元。

基本金屬方面，ED&F Man Capital Markets分析師Ed Meir在分析報告中指出，美國新一輪紓困方案即將達成協議的樂觀情緒，提振了多數基本金屬價格。

倫敦時間下午5:53，倫敦金屬交易所銅價上漲0.7%，報每噸7,836美元。隨著中國大陸引領全球經濟從新冠危機中復甦，銅價已從3月低點飆升了約80%。鋅價上漲0.6%；鎳價則是在衝高後回落，下跌0.9%。